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Ребенок на работе: как в других странах совмещают карьеру и материнство
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Ребенок на работе: как в других странах совмещают карьеру и материнство 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерство труда и социальной защиты России подготовило план по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми…», в рамках которого работодателям предлагается создать детские комнаты.
Матери смогут оставлять там малышей, что, по планам авторов инициативы, будет способствовать повышению занятости российских женщин. Предложений по реализации идеи ведомство ожидает до 1 июля будущего года.
В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперты обсудили, как подобные законы работают на территории других государств.
В Бельгии, к примеру, многие женщины после рождения ребенка долго не задерживаются в декретном отпуске, рассказывает основатель Института современного образования и исследований из Брюсселя Екатерина Царанок.
— Этого они себе не могут позволить, поскольку рабочее место за ними закреплено всего лишь на три месяца, — уточняет эксперт.
По ее словам, содержать бельгийского младенца государство готово не более четырех месяцев, а его дальнейшая судьба полностью зависит от родителей.
— Жители этого королевства заинтересованы в том, чтобы отдать свое чадо поскорее в ясли, ведь им нужно зарабатывать, чтобы содержать семью. Кроме того, у них есть карьерные амбиции, которые им хочется реализовать, — отмечает Екатерина.
В государстве нет действующего закона, который позволил бы работодателю создать специальные комнаты для детей своих сотрудников.
— У нас есть социальные ясли, их не так много, но они есть. Большинство граждан выбирают, конечно, частные заведения, но они не отличаются условиями повышенной комфортности, как, к примеру, в российских частных детсадах.
Несмотря на то, что аналогичного закона, проект которого собираются принять в России, нет и в такой солнечной стране как Испания, там, в отличие от Бельгии, ни один начальник не сможет уволить сотрудницу, которая ушла в декрет.
Как отмечает предприниматель из Мадрида Хайме Гомес, работодателю не позволит этого сделать закон.
Примечателен и тот факт, что даже мужчинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком.
В тех же случаях, если нет возможности покинуть «боевой пост», испанцы отдают грудничков в специальные заведения, где за малышами присматриваю или нанимают нянь.
— Когда ребенок вырастает, его отдают в предшколу, — рассказывает эксперт, — Там его готовят к поступлению в общеобразовательное заведение. Естественно, это не бесплатные учреждения, но стоимость обучения там не запредельная, — уточняет Гомес.
Кстати, у испанцев есть традиция, как и у русских, что женщина — хранительница домашнего очага и именно она должна заниматься воспитанием детей. Мужчина же, будучи по своей природе добытчиком, должен содержать свою семью.
— Однако работает и обратная схема. Есть также пары, где испанки являются единственными кормильцами, а их мужья ведут хозяйство и сидят с ребенком.
А вот для Аргентины упомянутый выше закон давно в прошлом. Журналист Елена Никитина отмечает, что предприниматели и представители других сфер деятельности выступили против этой системы, поскольку ее реализация требует больших затрат.
— Здесь комнаты для детей и грудничков были еще лет 40 назад. По мнению местных жителей, ребенок не может долго оставаться без матери, даже если он находится в соседней комнате. Недостаток внимания со стороны родителей плохо сказывается на его развитии, ему будет тяжело социально адаптироваться в будущем, полагают аргентинцы, — констатирует Елена.
По ее словам, сегодня аргентинки сидят с детьми около 4 лет.
— Однако оплачивают им всего 3 первых месяца отпуска, — уточняет Никитина.
Также в стране очень развит институт нянь, поскольку даже аргентинские домохозяйки не особо любят проводить время с детьми.
— Няни заботятся о детях около семи лет, они им в некоторой степени, полностью заменяют мать, — заключила эксперт.
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