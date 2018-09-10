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Пранк с исчезновением детей довел пользователей Сети до истерики
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Пранк с исчезновением детей довел пользователей Сети до истерики 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Новый флешмоб под названием #MagicForHumansChallenge набирает популярность в Сети. По всему миру взрослые проворачивают с детьми фокус, который заставляет последних поверить в волшебство.
Розыгрыш выглядит так: ребенка сажают на стул и на несколько секунд накрывают одеялом. Вскоре «фокусник» сдергивает покрывало, а зрители делают вид, что подопытный стал невидимкой.
Аудитория продолжает подыгрывать до тех пор, пока у детей не начинается истерика. Судя по публикациям в соцсетях, ребята до последнего верят в магию и даже начинают кричать и плакать, чтобы родные заметили их присутствие.
В числе тех, кто принял участие в пранке, оказался американский фокусник Джастин Уилман. Он доказал, что на уловку ведутся не только дети. На глазах у присутствующих он с помощью своего коллеги проделал трюк с исчезновением взрослого человека, а затем предложил сесть на стул одному из присутствующих. После сдергивания одеяла, доброволец никуда не исчез, но другие зрители подыграли фокуснику.
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