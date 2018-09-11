4 признака, что у ребенка есть способности к выступлениям на сцене

Рассказываем, как понять, хочет ли ребенок развиваться творчески.

Сентябрь — пиковый сезон для всех ансамблей и студий. Все вернулись с летних каникул, отдохнули, родители определяются, в каком направлении развивать своих малышей.

Поэтому мы попросили Наталью Левицкую-Филиппову, художественного руководителя детского танцевального ансамбля «Калинка им. А. Н. Филиппова», рассказать, как понять, нужно ли развивать ребенка творчески и в каком случае сцена поможет раскрыть ему таланты.

Наталья Левицкая-Филиппова

Единой формы успеха не существует, но одно я знаю точно: творческое развитие делает человека более конкурентоспособным. Люди, у которых развито креативное мышление, будут чувствовать себя на рынке труда гораздо увереннее остальных.

Родители часто спрашивают меня, что дает ребенку сцена и как понять, стоит ли выводить на нее ребенка. Сцена помогает детям раскрепоститься, формирует уверенность в себе, способность держаться и быстро принимать решения.

Как же понять, стоит ли ребенка выводить на сцену? Самый честный и профессиональный ответ на данный вопрос: «Только опытным путем».

Попробуйте, позанимайтесь и только спустя некоторое время можете делать выводы, насколько ребенку нравится и как у него получается выбранное направление.

В возрасте 3-5 лет определить «на глаз», получится ли у малыша заниматься танцами или пением, непросто, даже несмотря на хорошие природные данные.

Для этого стоит хотя бы некоторое время погрузиться в среду и следить, есть ли прогресс.

Существует 5 критериев, по которым родители смогут понять, надо ли заниматься творческим развитием ребенка.

1) Ребенок ходит на занятия с удовольствием и демонстрирует свои умения дома

Понять, нравится ли ребенку в студии, можно только тогда, когда прошел период адаптации, то есть через 1-1,5 месяца с момента первого класса. Теперь можно поговорить с ребенком, будет ли он продолжать занятия, спросить, как складываются отношения с коллективом.

Иногда отрицательный ответ вовсе не означает, что малышу там не нравится и ансамбль плохой, возможно, сегодня ваш ребенок не в настроении или устал.

Повторите вопрос через неделю. И тогда делайте окончательные выводы.

2) Преподаватель хвалит ребенка

Поговорите после занятий с педагогом, попросите дать профессиональную оценку успехов. Что получается, что не получается, есть ли у ребенка прогресс. Могу сказать, что у подавляющего большинства детей есть только одна сложность — это лень, победив которую можно добиться невероятных результатов.

3) Ребенок проявляет большое усердие для достижения результата

Если ребенку все нравится, коллектив подходит, но преподаватель говорит, что данные минимальны, не стоит отчаиваться.

В творческом развитии порой более 50% успеха — это трудолюбие и усердие самого ребенка.

Я знаю примеры, когда при минимальных данных малыш добивался невероятных успехов и впоследствии уходил работать на профессиональную сцену.

Дорогие родители, не забывайте, что до 6 лет практически всем детям можно развить музыкальных слух и чувство ритма.

4) Ребенку нравится то, чем он занимается, но он пока стесняется публичности

Когда малыш с удовольствием крутится возле зеркала с лаком для волос вместо микрофона или танцует для всех гостей на семейных праздниках, но перед сценой и зрителями выступать боится, нужна поддержка родителей. Постепенно малыш привыкнет к сцене, закулисной жизни, освоится с концертным графиком своего коллектива, страх уйдет.

У 90% детей боязнь сцены пропадает после первого успешного выступления.

Поговорите с педагогическим составом своего коллектива и попросите разрешения присутствовать за кулисами, вы сможете быть вместе с ребенком, поможете переодеваться и готовиться к выходу.

Из своей практики я знаю примеры, когда ребенок занимался танцами только для удовольствия своих родителей, реализуя их детские мечты, это одна крайность. Другая крайность, когда родители, бабушки и дедушки не одобряют интерес своего малыша к творчеству, считая, что главное — учеба и хорошие оценки в школе, лишая ребенка любых увлечений.

Поддерживайте своего ребенка, прислушивайтесь к его желаниям и возможностям.

Фото: Shutterstock.com, пресс-служба танцевального ансамбля «Калинка им. А. Н. Филиппова»