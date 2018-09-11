Реальные истории: чайлдфри, почему некоторые сознательно отказываются от рождения детей?

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Реальные истории: пять разгневанных мужчин разоблачают главные ошибки женщин на сайтах знакомствКакие ошибки совершают на сайтах знакомств женщины, мечтающие создать семью? С эти вопросом мы обратились к знакомым холостякам. Осознанное нежелание иметь детей уже давно не кажется чем-то вызывающим и экстравагантным. Принципы «чайлдфри» постепенно укореняются в обществе и привлекают все больше сторонников. Кто же эти люди, которые сознательно отказываются заводить детей?

Константин, 39 лет Назвать себя истинным чайлдфри я, пожалуй, не могу: все-таки один сын у меня уже есть. Сейчас ему одиннадцать лет. Однако и его я не планировал. А после рождения ребенка решил сделать вазэктомию — операцию по удалению фрагмента семявыносящих потоков. Все прошло хорошо, и теперь я официально бесплоден. Моя жена разделяет мои взгляды. Мы много путешествуем, работаем в крупных международных компаниях, планируем покупку недвижимости за границей. Дети в нашу жизнь совсем не вписываются, и я об этом совершенно не жалею. Родители не знают о том, что мы чайлдфри — им я сказал, что у жены бесплодие. Они отнеслись к этому спокойно, один внук у них уже есть, к тому же, они видят, что мы с женой счастливы.

Наталья, 23 года

С детства меня очень волновали проблемы экологии. Я ездила волонтером в различные лагеря, собирала подписи, участвовала в митингах. Именно в это время узнала о такой проблеме, как перенаселение планеты. В то время как количество людей на Земле с каждым годом растет, ее размеры не меняются, и это может привести всех нас к экологической катастрофе. Понятно, что мое решение не повлияет на ситуацию глобально, но я хотела бы своим примером вдохновить остальных. Ну, или хотя бы заставить их задуматься о том, к чему мы сами себя подталкиваем.

Арина, 30 лет Я никогда не любила детей и не думаю, что в моем отношении что-то изменится в будущем. Они не вызывают у меня никаких эмоций. Кроме раздражения, пожалуй. И хотя все мои подруги обзавелись детьми, я предпочитаю держаться в стороне. Думаю, лучше быть честной с самой собой и своим партнером, чем рожать и потом мучиться, обрекая на страдания других людей. Наверное, именно такие женщины как я, если наперекор себе рожают детей, обеспечивают психотерапевтов работой. Выросшие в нелюбви дети потом жалуются на холодную мать и отсутствие любви. У моего брата двое детей, он обеспечил наших с ним родителей внуками, и вопросов ко мне у родных не возникает.

Ольга, 33 года

На самом деле я не чайлдфри, просто людям нетрадиционной ориентации сложно создать семью в классическом понимании этого слова. Я знаю немало счастливых гомосексуальных семей, в которых партнеры воспитывают ребенка. Но мы с моей девушкой пока к этому не готовы: слишком сильны предрассудки общества, слишком много осуждения вызывают такие поступки. Мы живем в небольшом подмосковном городе, где все на виду, и ребенок в нашей паре может вызвать нездоровый ажиотаж у окружающих.

Мнение эксперта

Елизавета Удилова,

психолог:

С психологической точки зрения нежелание иметь детей не является отклонением. Только, если оно сопровождается сильными негативными эмоциями или даже состояниями вроде паники или агрессии, тогда вопрос уже необходимо обсудить с психотерапевтом и найти причину.

Люди могут называть себя «чайлдфри»в силу разных причин, в том числе — чтобы избежать лишних вопросов. Бывает, что у пары долго не получается зачать ребенка, и проще придумать отговорку, чем рассказывать окружающим об интимных проблемах.

И не забывайте, что решение: рожать ли детей, и если рожать — то сколько, очень личное, и обсуждать, а тем более осуждать чужой выбор — неприемлемо.