Дополнительную проверку детсадов проведут в Магадане после ухода из учреждения двух детей

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Дополнительную проверку детских садов проведут по поручению прокуратуры в Магадане после ухода из учреждения двух дошкольников. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"28 августа около 17 часов воспитатель детского сада обнаружила, что два мальчика 2013 года рождения самостоятельно покинули территорию детского сада № 67 г. Магадана. Спустя три часа дети обнаружены в одном из микрорайонов города и переданы родителям. В ходе проверки установлено, что несмотря на то, что этот детский сад был признан готовым к началу нового учебного года, ограждение его территории имеет повреждения и не обеспечивает безопасность детей.

По поручению прокуратуры области в настоящее время проводится дополнительная проверка состояния ограждения дошкольных образовательных учреждений города Магадана", — говорится в сообщении.

Руководителю департамента образования мэрии Магадан и заведующей детским садом после инцидента были внесены представления.