Ещё
Дополнительную проверку детсадов проведут в Магадане после ухода из учреждения двух детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дополнительную проверку детсадов проведут в Магадане после ухода из учреждения двух детей 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дополнительную проверку детских садов проведут по поручению прокуратуры в Магадане после ухода из учреждения двух дошкольников. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте региональной прокуратуры.
"28 августа около 17 часов воспитатель детского сада обнаружила, что два мальчика 2013 года рождения самостоятельно покинули территорию детского сада № 67 г. Магадана. Спустя три часа дети обнаружены в одном из микрорайонов города и переданы родителям. В ходе проверки установлено, что несмотря на то, что этот детский сад был признан готовым к началу нового учебного года, ограждение его территории имеет повреждения и не обеспечивает безопасность детей.
По поручению прокуратуры области в настоящее время проводится дополнительная проверка состояния ограждения дошкольных образовательных учреждений города Магадана", — говорится в сообщении.
Руководителю департамента образования мэрии Магадан и заведующей детским садом после инцидента были внесены представления.
ТАСС: последние новости
Российский исполнитель Дан Розин стал победителем конкурса "Новая волна 2018" Шестилетняя девочка потерялась в Дагестане Около 200 детей Севастополя обследуют врачи в рамках акции "Волна здоровья"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 самых откровенных платьев звезд5
Вещи, которые приносят беду6
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость42
Беременная Порошина развелась с мужем18
Критические дни у мужчин: как это происходит22
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение