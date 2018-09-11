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«Ясное зрение» получит север Хабаровского края
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«Ясное зрение» получит север Хабаровского края 

Хабаровский край сегодня 14 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае подвели итоги краевого конкурса молодежных проектов на гранты губернатора, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По словам организаторов, финансовую поддержку получат 26 инициатив, на реализацию которых из Фонда губернаторских грантов будет выделено от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Конкурс проводился в двух категориях: среди молодежных и детских общественных объединений и жителей Хабаровского края в возрасте от 14 до 30 лет. В конкурсе среди молодых жителей края участие приняли 147 человек. Победителями стали 13 авторов, набравших за свои инициативы более 40 баллов.
Максимальную оценку получил проект «Ясное зрение будущих поколений» врача-офтальмолога Хабаровской городской клинической больницы № 10 Анны Сергеевой. Она предложила создать специализированный выездной офтальмологический пункт для проведения диагностики глазной патологии среди детей в Нанайском районе.
По словам Анны, идея возникла потому, что на лечение постоянно поступают дети с запущенными патологиями из северных районов Хабаровского края. Среди диагнозов — сильное косоглазие, близорукость крайней степени или амблиопия. В последнем случае зрение после определенного возраста уже не поддается коррекции.
— Очень важно на ранней стадии выявить патологии зрения у малышей, в том числе такие как амблиопия. Это заболевание, при котором человек не может сфокусировать глаз даже в очках, при этом лечение такого заболевание возможно только до 13 летнего возраста, — говорит Анна. — Поэтому надо ехать в районы и там проводить обследование детей, не дожидаясь когда их привезут в краевой центр с уже запущенными патологиями.
Начать решено было с Нанайского района, так как он наиболее близкий из отдаленных территорий, и потому как там на 4373 ребенка приходиться всего один врач-офтальмолог. Идея Анны заключается в том, чтобы раз в неделю выезжать в село Троицкое и на базе офтальмологического кабинета районной ЦРБ проводить обследование организованных групп детей. По словам, Сергеевой, главный врач Троицкой ЦРБ обоими руками «за», да и главврач 10-ки готов помочь всем необходимым и выделить транспорт.
— Средства от губернаторского гранта пойдут на оплату ГСМ и транспортные расходы, оборудование предоставят на месте, со мной будет медсестра. Первый выезд планируем уже на 1 октября, — поделилась планами Анна Сергеева.
Проект рассчитан на 4 месяца, прием больных будет осуществляться раз в неделю по средам или четвергам. Но на этом врач останавливаться не планирует, уже весной 2019 года Анна будет бороться за президентский грант, и в случае успеха она сможет оказать помощь детям и из других районов края.
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