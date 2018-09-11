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Дети из Китая проходят реабилитацю в Беларуси
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Дети из Китая проходят реабилитацю в Беларуси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 11 сентября /Синьхуа/ — Дети из Китая проходят реабилитацию в Беларуси, сообщается на сайте белорусского Министерства здравоохранения.
В понедельник в Минздраве Беларуси состоялась встреча с представителями Госкомитета здравоохранения КНР. На переговорах с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Чжан Мэн отметил, что Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью в сфере медицинского туризма. Стороны обсудили перспективы, которые открываются с началом программы по лечению китайских детей в Беларуси.
Для прохождения медреабилитации 9 сентября в страну прибыла первая группа. Курс в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации продлится 20 дней. Специалисты разработают каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от состояния здоровья.
Как рассказал гостям министр здравоохранения Беларуси, «мы предлагаем вам ознакомиться с деятельностью ведущих детских центров по лечению и реабилитации, а также укрепить взаимоотношения между организациями здравоохранения и наметить пути сотрудничества». Китайские специалисты посетят несколько республиканских научно-практических центров, чтобы определить, детей с какими патологиями целесообразно направлять на лечение в Беларусь. —0—
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