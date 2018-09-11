Детсад временно закроют в Южно-Сахалинске из-за подозрений на серозный менингит

ТАСС , 11 сентября. Детский сад в Южно-Сахалинске закроют для обработки помещений из-за подозрения на заболевание серозным менингитом нескольких детей, сообщается во вторник на сайте мэрии города.

"Постановлением управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в среду, 12 сентября, на обработку всех помещений, а также постельного белья, матрасов, одеял и подушек будет закрыт детский сад № 49 «Ласточка». Поводом для принятия данных мер послужило обращение пяти воспитанников учреждения к врачам. У них подозрение на энтеровирусную инфекцию (серозный менингит)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети уже сдали все необходимые анализы, результаты будут известны позже. Дошкольное учреждение будет закрыто на один день. Ожидается, что в четверг, 13 сентября, детский сад возобновит работу в плановом режиме.