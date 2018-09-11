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37 отцов в Карелии получают пособия по уходу за ребенком
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37 отцов в Карелии получают пособия по уходу за ребенком 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
Выйти в отпуск по уходе за малышом может также бабушка, дедушка или другой родственник.
Фонд социального страхования разъясняет, как воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком для отца. В администрации Петрозаводска отметили, что пособия по уходу за ребенком до полутора лет получают 37 карельских пап.
Поясняется, что обычно отпуск по уходу за малышом берет мама, но бывают различные жизненные ситуации, когда уйти в отпуск и получать пособие могут отцы, бабушки, дедушки и другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком и получать пособие отец или другой родственник может только после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу отец или иной родственник должен представить работодателю заявление; свидетельство о рождении, усыновлении ребенка и его копия или выписка из решения об установлении над ребенком опеки — копия; свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) — и его копия; справку с места работы матери о том, что она не использует отпуск и не получает пособие по уходу за ребенком, — оригинал; если мать не работает — справку из органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Папы как и мамы, по соответствующему заявлению во время отпуска по уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию (ст.256 Трудового Кодекса РФ).
По материалам: ptzgovorit.ru
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