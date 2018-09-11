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Отделение патологии новорожденных открылось в Центре планирования семьи и репродукции в Москве
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Отделение патологии новорожденных открылось в Центре планирования семьи и репродукции в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«В Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы открылось отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь врачи центра могут оказывать комплексную медицинскую помощь на всех этапах, начиная от момента планирования ребенка, ведения беременности, родов, заканчивая выхаживанием малышей. Ранее после стабилизации состояния ребенка для дальнейшего выхаживания направляли в перинатальные центры», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что отделение рассчитано на 20 коек, включая палату реанимации и интенсивной терапии. Также созданы комфортные условия для совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка в одно— и двухместных палатах.
«Наша медицина и технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В частности, за последние семь лет показатель выживаемости новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела достиг 87%. Открытие нового отделения патологии новорожденных и недоношенных детей в Центре планирования семьи и репродукции позволит выхаживать и лечить не менее 1,5 тыс. детей в год», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
На данный момент отделения второго этапа выхаживания действуют во всех детских больницах Москвы, а также в четырех столичных перинатальных центрах. Отделение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, позволяющим круглосуточно следить за состоянием новорожденных и оказывать полный комплекс медицинской помощи.
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