Парк Победы открыли в селе Нагорное

Ради открытия парка юным артистам пришлось пропустить школьные занятия. Повод более чем серьезный, говорят девчонки. Завершения работ с нетерпением ждали и дети, и взрослые: «Здесь стало очень красиво, раньше всегда только тополя стояли. Не очень уютно было, а сейчас площадка всем нравится», «Думаю, у нас появится островок культуры, здесь будут дети с мамами будут гулять, вечером молодежи можно отдохнуть. Замечательный парк», — делятся впечатлениями местные жители.

На двух с половиной тысячах квадратных метров разместились зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

«На спортивной и детской площадках усовершенствованное резиновое покрытие, травмобезопасное. Если ребенок упал, то он не поранится — все качественно. На все детские комплексы имеются сертификаты безопасности», — рассказал глава Октябрьского сельского совета Анатолий Бурдыко.

Реконструкция парка Победы обошлась в пять с половиной миллионов рублей. Установлено освещение, в скором времени появится и видеонаблюдение. Строители свою работу выполнили в срок, говорят, все сделали качественно.

Благодаря программе «Комфортная городская среда» уже удалось реконструировать парк в селе Чумаково, на очереди благоустройство села Абрамово.

«Это прекрасная программа, которая очень нужна всем нам, нашим детям, родителям. Я хочу сказать самые добрые слова благодарности руководителю Новосибирской области Андрею Травникову за то, что он поддерживает наш район», — говорит глава Куйбышевского района Олег Караваев.

Еще одна задача, которую предстоит решить местным властям, — реконструкция памятника Героям войны. В планах установка пилонов с именами солдат.