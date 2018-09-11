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Парк Победы открыли в селе Нагорное
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Парк Победы открыли в селе Нагорное 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ради открытия парка юным артистам пришлось пропустить школьные занятия. Повод более чем серьезный, говорят девчонки. Завершения работ с нетерпением ждали и дети, и взрослые: «Здесь стало очень красиво, раньше всегда только тополя стояли. Не очень уютно было, а сейчас площадка всем нравится», «Думаю, у нас появится островок культуры, здесь будут дети с мамами будут гулять, вечером молодежи можно отдохнуть. Замечательный парк», — делятся впечатлениями местные жители.
На двух с половиной тысячах квадратных метров разместились зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.
«На спортивной и детской площадках усовершенствованное резиновое покрытие, травмобезопасное. Если ребенок упал, то он не поранится — все качественно. На все детские комплексы имеются сертификаты безопасности», — рассказал глава Октябрьского сельского совета Анатолий Бурдыко.
Реконструкция парка Победы обошлась в пять с половиной миллионов рублей. Установлено освещение, в скором времени появится и видеонаблюдение. Строители свою работу выполнили в срок, говорят, все сделали качественно.
Благодаря программе «Комфортная городская среда» уже удалось реконструировать парк в селе Чумаково, на очереди благоустройство села Абрамово.
«Это прекрасная программа, которая очень нужна всем нам, нашим детям, родителям. Я хочу сказать самые добрые слова благодарности руководителю Новосибирской области Андрею Травникову за то, что он поддерживает наш район», — говорит глава Куйбышевского района Олег Караваев.
Еще одна задача, которую предстоит решить местным властям, — реконструкция памятника Героям войны. В планах установка пилонов с именами солдат.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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