Детский сад: отдавать или нет

Обычно детский садик воспринимается как гарант родительской свободы. Отдали ребенка, и снова можно маме работать, ипотеку выплачивать… А ведь малыши получают в его стенах самое настоящее образование. Дошкольное, разумеется. Как говорят сами воспитатели, игра — дело серьезное!

Валентина Маркина , заведующая одним из оренбургских детсадов, считает, что ее первая и основная задача — достучаться, прежде всего, до самих родителей.

— Валентина, значит, и для вас 1 сентября — праздник?

— Конечно. Уже три года, согласно законому об образовании, детский садик является первой ступенью всей образовательной системы. Здесь раскрываются таланты и формируются интересы, определяющие в далеком будущем выбор вуза. Наша познавательная среда сформирована из 16 компонентов — эти направления легко можно увидеть в любой группе. Пространство в них организовано секциями: патриотическое воспитание, эстетика, театр, математика, развитие речи, исследовательская деятельность…э — Вы говорили, что приходится не столько детей воспитывать, сколько их родителей…

— Обычно детей оформляют в сад очень спонтанно — буквально с момента рождения. У мамы тогда совсем другие насущные проблемы. И вот, когда проходит три года, родители начинают вникать — куда, собственно, вписались.

Мало кто в курсе, что существует режим адаптации — поначалу два часа, следующую неделю — 4, и лишь потом — полный день. У родителей формируется понимание, что вот именно сейчас у ребенка идет образовательный процесс. С удивлением и радостью они узнают, что мы учим детей рисовать, читать стихи, танцевать. Мы даже меняем представление родителей о прогулках — многие сегодня заботятся, чтоб ребенок был как можно меньше на свежем воздухе — вдруг простудится! А ведь первое и самое важное условие детского здоровья: как минимум 4 часа на свежем воздухе!

Сад и режим помогает наладить, если семья не справилась. Зато потом эффект налицо. Адаптация нужна не только детям, но и взрослым. Когда мамы и папы становятся спокойнее, у детей прекращаются утренние истерики, они с удовольствием идут в группу.

— Задание на поделки от детского сада — отдельная тема анекдотов в Интернете…

— Все понимают, что мы их даем не потому, что стремимся обновить «запасник» шишек с глазами. Но вовлекать родителей необходимо. Чтобы не было этого тормоза в голове: вот, садик — отдельно, семья — отдельно. Вы не представляете, как ребенок будет гордиться этой «шишкой»! У него и речь улучшится, потому что он будет ее всем показывать. Или спортивные праздники… Иногда случается, что папы у нас впервые надевают спортивные костюмы. Знаете, многим семьям вообще негде себя проявить. У нас даже была пара на грани развода, но благодаря, в том числе, соревнованиям этот брак сохранился.

— Сколько времени в норме занимает процесс адаптации?

— До 3 месяцев. Если требуется больше времени, мы рекомендуем или занятия с психологом, или домашнее пребывание. Особенно если налицо ухудшение здоровья — значит, ребенок не садовский. Есть дети, которые на физиологическом уровне не переносят запахи: «Не могу, Марья Ивановна плохо пахнет». Таких ребятишек примерно 1 из 30. Обычно это ярко выраженные интроверты. А экстравертам все хорошо, в садике им булочками пахнет.

— Я в одной группе увидела такой уголок интересный, тюлем огороженный…

— Это уголок уединения. Он в каждой группе есть. Там же — специальные книжки, с которыми так хорошо грустить, подушка-плакушка, баночка-мухомор для плохих слов. А рядом — коробочка дружбы, «мирилочка». Такой реквизит для легкого решения сложных вопросов.

— Говорят, что в каждой группе у вас человек по 45-50. Бывает такое, что вдруг все взяли, и пришли?

— Крайне редко. Пожалуй, лишь под новогодние утренники. На самом деле мы опираемся на собственный опыт. Здесь из-за близкого контакта инфекционная среда расширена, и это норма. Поэтому при комплектовании мы учитываем, что реальная посещаемость составляет 40-45%. А те, кто приходят, чтобы надеть заячьи ушки под елочку, обязательно уйдут после праздников на больничный — у них иммунная система более подверженная. Но вообще нас количество не пугает — советское наследие оставило сильные программы группового взаимодействия.

— Уши, елка… А всегда ли это нужно детям?

— Это нужно родителям прежде всего. Мало кто отдает себя отчет, на какой стадии эмоционального развития находится его ребенок. У нас в голове зашита программа: в первом ряду, читает стихи… В садике нет первого ряда, и стихи читают только те, кто этого действительно хочет. Чтобы не было у зрителей повода посмеяться над неспособностью декламировать. Есть те, кому ближе танцы, музыка, создание игрушек и украшений — мы поощряем таланты.

— Что важнее всего при создании комфортной атмосферы для ребенка?

— Если рядом с ребенком нет воспитателя, любой наш сотрудник, включая меня, станет ему на время другом и помощником. Если потерялся, вернем к своим, если обкакался — помоем. Это вообще без проблем, как само собой. К нам устраивается на работу молодежь помощником воспитателя, через сутки прибегает в ужасе: да они же писаются! Не каждый здесь сможет. Помимо того, что человек должен быть творческим и высоко духовным — иначе ведь к детям выходить нельзя, нужен материнский инстинкт.