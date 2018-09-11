Для здоровья малышей: открылось новое отделение патологии новорожденных

Новое отделение патологии в Центре сделает доступным выхаживание и лечение как минимум 1,5 тысячи детей каждый год.

В столичном Центре планирования семьи и репродукции (Севастопольский проспект) открылось отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

— Теперь врачи центра могут оказывать комплексную медицинскую помощь на всех этапах, — сообщает столичный департамент здравоохранения.

— Наша медицина и технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, — заявляет Алексей Хрипун , руководитель столичного Депздрава. Об этом сообщает АГН «Москва».

Он отмечает, что выживаемость новорожденных малышей с крайне низкой массой тела за последние семь лет достигла 87 процентов. Новое отделение патологии в Центре сделает доступным выхаживание и лечение как минимум 1,5 тысячи детей каждый год.

В настоящий момент в каждой больнице Москвы действуют отделения второго этапа выхаживания, как и на территории четырех перинатальных центров столицы. Отделение оснастили современным оборудованием, которое позволяет следить за состоянием малышей и вовремя реагировать на любое изменение круглосуточно.