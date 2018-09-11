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В Центре планирования семьи и репродукции открылось отделение патологии новорожденных
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В Центре планирования семьи и репродукции открылось отделение патологии новорожденных 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
В Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте в Москве открыли отделение патологии новорожденных, а также недоношенных детей, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.
Как отмечается, врачи центра смогут оказать медпомощь на всех этапах, начиная от момента планирования беременности и заканчивая выхаживанием новорожденных.
"Ранее после стабилизации состояния ребенка для дальнейшего выхаживания направляли в перинатальные центры", — говорится в сообщении пресс-службы.
В отделении есть 20 коек, включая палату реанимации и интенсивной терапии. Также созданы комфортные условия для совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка.
"Наша медицина и технологии позволяют выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В частности, за последние семь лет показатель выживаемости новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела достиг 87%", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна. Ежегодно центр сможет принимать около 1,5 тысячи детей.
Ранее сообщалось, что в конце текущего года могут ввести в эксплуатацию крупнейший в Европе перинатально-кардиологический корпус клинической больницы №67.
Здания будет располагаться на улице Саляма Адиля. В центре будет четыре блока: роддом на 330 рожениц, кардиология, консультативно-диагностический центр для матерей и детей, учебный центр с аудиториями на 120 студентов кафедры акушерства и гинекологии медицинской академии имени Сеченова.
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