«Моя дочь спала на полу»: сибирячка потребовала проверить детский сад на Плющихинском

Жительница Плющихинского жилмассива Нелли Довкша написала заявление в Роспотребнадзор с жалобой на частный детский сад под названием «Агуша», куда ходила её дочь — она утверждает, что отдала ребёнка в частный сад, потому что не смогла получить место в муниципальных садах Октябрьского района Новосибирска.

Женщина пришла в детский сад, чтобы отвести свою двухлетнюю дочь на осмотр к врачу, и увидела, что вместо кроватей дети спят на матрасах на полу. Она решила предупредить о некачественном заведении других родителей, и после поста в социальной сети «ВКонтакте» оказалось, что многие родители ушли из этого детского сада из-за тех же проблем.

«У неё сыпь появилась на теле, я записалась к доктору. Перед сон-часом заходим, а мне её воспитательница выносит сонную, в трусах, из игровой комнаты. Я туда заглядываю, а там четыре ребёнка Одна девочка в кресле спала, а остальные спали на полу, и моя в том числе», — рассказала корреспонденту НГС Нелли Довкша.

В детский сад «Агуша» дочь Нелли Довкша ходила два месяца — родители забрали девочку из старшей группы после инцидента с сон-часом. Сначала претензий к заведению не было, но потом ребенок начал болеть и женщина начала подозревать частный детский сад.

По словам мамы девочки, после этого бывшая воспитательница из «Агуши» показала ей и остальным родителям фотографии, как дети не просто спят на полу, но и по несколько человек в одной кровати. Недовольна Нелли Довкша и тем, что в ванной комнате висит всего два полотенца на группу из 16 детей.

Недовольна детским садом «Агуша» и другая мама — Анна Сиволобова. На «Флампе» на странице организации она написала положительный отзыв заведению, но в переписке с корреспондентом НГС в социальной сети «ВКонтакте» призналась, что на самом деле детский сад её не устраивал. «Часто заставала воспитателей немного подшофе, когда детей еще не забрали родители вечером. К тому же на днях одна воспитатель сказала, что кроватей на всех не хватает — дети спят по двое, либо на полу», — пояснила в личной переписке корреспонденту НГС Анна Сиволобова.

Заведующая детского сада «Агуша» Елена Коломейцева утверждает, что такого в её детском саду не может быть, и дети на полу никогда не спали.

«Нет, у нас не было такого. Там единственное, когда в спальне у нас комоды раздвигаются у нас девчата рядом, чтобы не уходить, чтобы комфортно, удобно им было, они кинут на пол матрас, и сидят, смотрят, потому что я запрещаю уходить из комнаты, — рассказала о существующих порядках в детском саду Елена Коломейцева. — У нас есть некоторые детишки, которые просто придут, сядут рядом. Некоторые не спят, не хотят. Она может взять, с ним сидеть или в телефоне ковыряться, показывать, потому что родители разрешили, чтобы не срывали сон-час. Поэтому они могут лежать, смотреть с ней, или вырезать, рисовать, писать. Но чтобы мы уложили спать — нет. У нас если не хватало спального места, то у нас в соседней группе стоит большой диван, мы раскладываем диван, там можно смело положить четыре-пять ребятишек».

Как добавила Нелли Довкша, из-за сложившейся ситуации она подала заявление в новосибирское управление Роспотребнадзора. Корреспондент НГС направил в ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Многие родители отводят своих детей в частные детские сады потому, что им не хватает мест в государственных. На Плющихинском жилмассиве, на котором произошла эта история, с местами в детский сад в ближайшие года станет легче — в 2019 году должны сдать ещё один детский сад.