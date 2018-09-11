Неоправданная жестокость

В последний месяц лета в Красноярском крае произошло сразу два случая, связанных с жестокостью в частных детских садах. Нет, речь идет не о маленьких детях, которые в силу возраста могут не рассчитать силы и нанести вред своим сверстникам, а именно о воспитателях. Взрослые люди, решившие посвятить себя ответственной профессии, позволили себе издеваться над детьми — таскать их за волосы, лишать еды и спального места. Как бороться с «недетской» жестокостью, расскажем в материале Sibnovosti.ru.

В конце августа ачинские журналисты сняли сюжет, в котором одна из мам жаловалась на жесткое обращение с детьми в частном учреждении «Лунтик». По словам родительницы, воспитатели могли ударить 1,5-годовалых детей тряпкой по лицу, дернуть за руку и даже не покормить. Рассказать об истязаниях сами воспитанники, конечно, не могли. Понять, что ребенка постоянно что-то тревожит и уловить малейшие изменения в его поведении способны только в меру мнительные и внимательные взрослые. Такой оказалась Татьяна Караульных из Ачинска. Она заметила, что ее дочь сильно похудела и стала часто плакать. Женщина поняла — искать проблему нужно в том месте, где ребенок проводит большинство времени. Она потребовала показать ей записи с камер видеонаблюдения. Посмотрев видео, местная жительница была шокирована. На кадрах одна из воспитательниц замахивается на мальчика, а вторая хватает девочку за руку и кидает на ковер. Мама девочки в такой ситуации молчать не стала. Но и журналисты на одном сюжете не остановились. Они решили поговорить с хозяйкой частного детского сада и выяснить, почему воспитатели позволяют себе так обращаться с детьми.

Владелица не сразу поверила в жестокость сотрудниц, полагая, что родители, как обычно, все преувеличивают. Оказалось, что положить ребенка спать на матах — это всего лишь вынужденная мера, а о разнообразном меню в учреждении вообще говорить не приходиться — еду для воспитанников всегда готовила сама хозяйка, ведь нанимать профессиональных поваров неоправданно дорого.

Стоит отметить, что моментальную реакцию на жалобы родителей дал мэр Ачинска Илай Ахметов — он обратился в прокуратуру с просьбой проверить все частные дошкольные учреждения города. А ведь дело могло затянуться надолго: взрослые не написали заявление в полицию, а у местной администрации нет законных оснований проводить в частных детских садах проверки или осуществлять иные контрольные функции. Простыми словами, дело получило ход только из-за публикаций в СМИ.

Проверка прокуратуры показала, что нарушений в детском учреждении намного больше, чем думали родители. В 2012 году некая жительница Ачинска просто решила зарабатывать деньги на детях. В двухэтажном доме она открыла частный садик, забыв при этом оформить бизнес юридически. Качество игрушек, которыми ежедневно развлекали 1,5-годовалых детей, тоже оказалось под вопросом. А в случае если ребенку стало бы плохо (даже от действий тех же воспитателей), им помощь никто бы не оказал — в яслях не позаботились о медпункте.

Учитывая все нарушения, прокуратура через суд потребовала закрыть «Лунтик».

Не успели красноярцы отойти от одной «ужасающей» новости, как в социальных сетях появилась другая. Только теперь недетская жестокость «добралась» и до краевого центра. То ли по примеру ачинских родителей, то ли от собственной безысходности, одна из красноярок решила опубликовать в интернете запись, на которой маленькую девочку толкает и таскает за волосы взрослая воспитательница. Инцидент произошел в садике «Веснушки» на ул. Урванцева, 5.

Став свидетелем детских истязаний, мать девочки молчать не стала. Она написала заявление в полицию. Спустя некоторое время на сайте следственного комитета по краю появилось следующее сообщение:

«Следственный комитет России всегда оперативно и жестко реагирует на сообщения о противоправных действиях в отношении детей, в том числе полученные из СМИ и социальных сетей. Все сведения тщательно проверяются и анализируются, и в случае их подтверждения незамедлительно принимаются процессуальные решения».

На 37-летнюю воспитательницу буквально на следующий день завели уголовное дело. Хотя сама женщина, конечно, вину не признает.

«Девочка встала в ступор, не хотела идти. И на записи видно, как я за руку вывожу ее и все. Она брыкается, я ее веду вот к кабинке, открываю кабинку и ухожу. Все!», — оправдалась женщина перед журналистами.

Тем не менее, в скором времени ее ждет суд. Если жестокость ограничится только одним случаем, то по статье «истязание несовершеннолетнего» ей грозит штраф или условный срок. Закроется ли детское учреждение, решит прокуратура.

Случаи жестокого обращения с детьми со стороны педагогов в Красноярском крае нередкие. В мае 2016 года воспитательница детского сада на Взлетке заставила детей мыть полы и унитазы. Позже женщина, которая подняла панику и позвала журналистов, от своих слов отказалась. А вот педагогу пришлось уволиться.

В норильском детсаду «Солнышко» в прошлом году родители жаловались на то, что воспитатели постоянно кричат на детей и оказывают на них психологическое воздействие. Дело под свой контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин

В Канске год назад воспитатели частного детского сада «в процессе обучения» кололи детей канцелярскими скрепками. Такое наказание было положено тем, кто не хотел спать и не слушался. По данному факту на двух воспитательниц завели уголовные дела. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как выбрать честный частный детский сад В министерстве образования Красноярского края корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали, что деятельность частных садиков ведомство действительно не контролирует. Бизнесмены обычно маскируют такие учреждения под другими «модными» названиями — детские центры развития и дополнительного образования, детские клубы или группы по присмотру и уходу.

«Такое учреждение может открыть любой частный предприниматель. Для этого не нужно получать лицензию, проходить сложные проверки от Минобра Роспотребнадзора », — рассказали в ведомстве.

Число частных детских садов с лицензией в Красноярске очень мало. Поэтому родителям, в первую очередь, стоит обращать внимание именно на этот документ. В противном случае жалобы по поводу жестокого обращения может принять только полиция или прокуратура. Просто заявиться с проверкой в такое учреждение правоохранители не имеют право.

Еще несколько моментов, которые следует проконтролировать при устройстве ребенка в детский сад: родители имеют право запросить список воспитателей, меню и санитарные книжки поваров; важно также проверить соблюдение элементарных мер безопасности — наличие системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и так далее. Только в таком случае можно быть почти уверенным, что с вашим ребенком в детском саду ничего не случится, а педагоги при любом удобном случае не будут срываться на детях, ломая их детскую психику.

текст: Юлия Тоцкая

фото на главной: скриншот видео vk.com/live_kras

фото в тексте: скриншот с сюжета телеканала «Оса»