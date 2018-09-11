Ещё
Светлана Зейналова вернулась к работе на Первом канале через три месяца после родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Зейналова вернулась к работе на Первом канале через три месяца после родов 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда призналась, что очень счастлива вновь начать сниматься для любимой передачи.
41-летняя Светлана Зейналова, известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», в конце мая стала мамой во второй раз. У звезды родилась маленькая дочка, которой дали имя Вероника. С тех пор Светлана часто делилась буднями мамы двоих детей в соцсетях, рассказывая, что воспитывать младенца и ребенка с особенностями очень непросто. А вчера Светлана поделилась большой радостью с поклонниками — она снова начала вести передачу «Доброе утро» на Первом канале.
Всем Доброе утро! 10 сентября для меня исторический день! Я вернулась на работу из отпуска, 😂😂 декретного! 😂😂😂 Ощущение, как будто из армии пришла. 😜😜😜😜 Если бы могла махать от радости хвостом — махала бы!
— призналась телеведущая, поделившись кадрами со съемок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)
9 Сен 2018 в 9:20 PDT  Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце. Ребенок должен был родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы Дмитрий.
Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)
2 Сен 2018 в 10:34 PDT  Фото: Instagram@svetlanazey
Letidor.ru: последние новости
5 семейных установок, которые только усугубят подростковый кризис у ребенка Недетские страсти, или Как моя дочка хотела стать моделью: колонка мамы 4 признака, что у ребенка есть способности к выступлениям на сцене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»39
Вещи, которые приносят беду6
Некрасивые знаменитости, покорившие весь мир14
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Анфиса Чехова сравнила себя с куклой для «утех»5
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение