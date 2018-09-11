Светлана Зейналова вернулась к работе на Первом канале через три месяца после родов

Звезда призналась, что очень счастлива вновь начать сниматься для любимой передачи.

41-летняя Светлана Зейналова , известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», в конце мая стала мамой во второй раз. У звезды родилась маленькая дочка, которой дали имя Вероника. С тех пор Светлана часто делилась буднями мамы двоих детей в соцсетях, рассказывая, что воспитывать младенца и ребенка с особенностями очень непросто. А вчера Светлана поделилась большой радостью с поклонниками — она снова начала вести передачу «Доброе утро» на Первом канале.

Всем Доброе утро! 10 сентября для меня исторический день! Я вернулась на работу из отпуска, 😂😂 декретного! 😂😂😂 Ощущение, как будто из армии пришла. 😜😜😜😜 Если бы могла махать от радости хвостом — махала бы!

— призналась телеведущая, поделившись кадрами со съемок.

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9 Сен 2018 в 9:20 PDT Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Ребенок должен был родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы Дмитрий.

Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.

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2 Сен 2018 в 10:34 PDT Фото: Instagram@svetlanazey