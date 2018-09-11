Многодетной нижегородке грозит суд за жестокое обращение с ребенком

В Балахнинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней многодетной матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как было установлено в ходе проверки, проведенной Балахнинской городской прокуратурой , ранее лишенная родительских прав в отношении пятерых детей 40-летняя жительница районного центра допустила жестокое обращение с шестым ребенком 2017 года рождения. Она оставляла его без еды, тепла, медицинской помощи и элементарного ухода.

В связи с тем, что ребенок находился в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, он был помещен в Балахнинскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Органами опеки и попечительства организована работа по лишению женщины родительских прав.

Ранее сообщалось, что нерадивой матери грозит срок в Нижнем Новгороде.