За третьего ребенка в Башкирии будут платить больше

В Башкирии пособие на третьего ребенка сейчас составляет 8 993 рубля

Со следующего года, 2019-ого, финансирование ежемесячных выплат на третьего ребенка в России возрастет на 20 миллиардов рублей. Данную информацию опубликовало информационное агентство ТАСС

— Мы переходим на другой уровень софинансирования. Если раньше на регионы приходилось 70% от этой выплаты, а 30% — Федерация, то со следующего года Федерация берет на себя 70% этой выплаты. Поддержка увеличивается со следующего года по демографическим мерам на третьего ребёнка на 20 млрд рублей из федерального бюджета», — рассказал глава Минтруда Максим Топилин на заседании президиума Госсовета РФ.

Размер ежемесячной выплаты на третьего ребенка определяется с учетом размера прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем по России в 2017 году он составлял 10 тысяч рублей. Например, в Чукотском АО он самый 22 тысячи рублей, в Башкирии — одна из самых низких — 8 993 рублей.