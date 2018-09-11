Девочка в курской квартире получила удар током

Кажется, достаточно простая задача — за маленькими детьми нужен постоянный присмотр. Но до сих, даже при наличии специальных заглушек на розетки против «шаловливых» пальчиков, к сожалению, случаются несчастные случаи с электричеством и малышами. Как сообщается в курской газете «Друг для друга», вчера в одной из квартир на проспекте Энтузиастов пятилетняя девочка решила поиграть с розеткой, засунув туда металлическую шпильку.

После удара током перепуганные взрослые вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Девочку отправили в больницу, а родителей, скорее всего, ждёт серьёзный разговор в соответствующих органах! Как рассказали медики, здоровью малышки, к счастью, ничего не угрожает.