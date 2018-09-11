Девочка в курской квартире получила удар током 

Кажется, достаточно простая задача — за маленькими детьми нужен постоянный присмотр. Но до сих, даже при наличии специальных заглушек на розетки против «шаловливых» пальчиков, к сожалению, случаются несчастные случаи с электричеством и малышами. Как сообщается в курской газете «Друг для друга», вчера в одной из квартир на проспекте Энтузиастов пятилетняя девочка решила поиграть с розеткой, засунув туда металлическую шпильку.
После удара током перепуганные взрослые вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Девочку отправили в больницу, а родителей, скорее всего, ждёт серьёзный разговор в соответствующих органах! Как рассказали медики, здоровью малышки, к счастью, ничего не угрожает.
Специалисты главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Курской области попросили через средства массовой информации ещё раз напомнить родителям, чтобы они внимательнее следили за маленькими детьми, не затевали игр и даже познавательных экспериментов с электрическими приборами. В случае чрезвычайной ситуации не поддавайтесь панике, звоните в экстренные службы по телефону 112.
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