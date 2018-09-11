Осел укусил ребенка в Челябинской области 

Ребенок пострадал из-за осла в контактном зоопарке под Челябинском. После проверки гендиректора ОАО «Санаторий Урал» привлекли к ответственности, сообщило агентство Ura.ru.
Происшествие зафиксировали в контактном зоопарке «Мишуткин дворик» на территории санатория «Урал». О случившемся в правоохранительные органы заявила мать пострадавшего — ребенок получил травму после укуса осла.
Сотрудники прокуратуры установили, что в лечебном учреждении не соблюдались ветеринарные требования: вакцинация и кормление животных. На основании этого руководителя ОАО «Санаторий Урал» оштрафовали на три тысячи рублей.