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Осел укусил ребенка в Челябинской области
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Осел укусил ребенка в Челябинской области 

360tv.ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Ребенок пострадал из-за осла в контактном зоопарке под Челябинском. После проверки гендиректора ОАО «Санаторий Урал» привлекли к ответственности, сообщило агентство Ura.ru.
Происшествие зафиксировали в контактном зоопарке «Мишуткин дворик» на территории санатория «Урал». О случившемся в правоохранительные органы заявила мать пострадавшего — ребенок получил травму после укуса осла.
Сотрудники прокуратуры установили, что в лечебном учреждении не соблюдались ветеринарные требования: вакцинация и кормление животных. На основании этого руководителя ОАО «Санаторий Урал» оштрафовали на три тысячи рублей.
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