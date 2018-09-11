Пройти обследование для занятий спортом омским детям стало проще

В региональном Минздраве разработали упрощённый алгоритм обследования детей для допуска к занятиям спортом. Два года назад Министерством здравоохранения РФ был подписан приказ об обязательном комплексном обследовании детей для занятий спортом. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в Минздраве Омской области, эта инициатива федерального ведомства принесла немало сложностей как родителям школьников, которым для получения медицинского заключения теперь приходится посетить несколько врачей и потратить приличное количество времени. Спортшколы стали нести ответственность за приём детей без предоставления допуска спортврача, а Минздраву пришлось в экстренном порядке готовить спортивных врачей, потому что имеющихся в регионе специалистов для обследования школьников не хватало. Осенью, когда начинался приём в спортшколы, в поликлиниках был ажиотаж и очереди, ведь в регионе около 40 тысяч детей занимаются общефизической подготовкой и ещё 12 тысяч — занимаются спортом на более серьёзном уровне. Это вызвало колоссальный рост нагрузки на медицинские организации, которым нужно было провести около 60 тысяч комплексных обследований, в каждое из которых входит до 11 исследований девяти узких специалистов.

Сегодня в омских медучреждениях работают 39 спортивных медиков, при этом специалистами Минздрава разработан алгоритм, упрощающий прохождение обследования и сокращающий временные затраты на него.

— Этот алгоритм касается действия всех ведомств, участвующих в процессе обследования: министерство здравоохранения, министерство спорта , спортивные организации, — и он упрощает и снижает временные затраты прохождения медицинских специалистов, — говорит заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова . — Мы закупили и закупаем дополнительное оборудование, прежде всего, это электро— и эхокардиографы. Кроме того, мы разработали специальные направления для каждого этапа спортивной подготовки.

Теперь в каждой спортшколе можно взять специальное направление на обследование, с которым нужно обращаться в поликлинику, где педиатр уже выдаст направления на анализы, ЭКГ и ЭХО сердца. К узким специалистам талоны нужно получить в регистратуре. В поликлиниках для этого специально отводятся определённые дни или часы. По результатам обследований спортивный врач даст заключение — допуск к занятиям определённого вида спорта, рекомендации к занятиям другими видами спорта или вовсе запрет. Периодичность таких обследований зависит от этапа спортивной нагрузки: на первоначальном этапе достаточно одного обследования в год, для более серьёзной спортивной нагрузки — один раз в полгода. Длительность обследования не должна превышать двух недель. При этом спортивные организации не имеют права принимать на занятия детей без заключения спортивного врача.

— В каждом медучреждении есть главный врач, который при возникновении проблем с прохождением обследования поможет решить их. Если его нет на месте, нужно обращаться к его заместителю или начмеду. Всё решаемо, нужно уметь разговаривать, — уверяет Богданова.

Медики отмечают, что обязательное обследование позволяет выявить патологии организма детей и не допустить развития осложнений или трагических случаев во время занятий спортом.