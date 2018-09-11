В Волгоградской области завершился фестиваль «Марафон успеха»

В волгоградском детского лагере «Зелёная Волна» завершился спортивный фестиваль «Марафон успеха», приуроченный к 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних.

По данным пресс-службы областного комитета молодежной политики, в лагере отдыхали 90 ребят, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они участвовали в соревнованиях по мини-футболу, игре в дартс, перетягиванию каната, прыжкам и подтягиванию на перекладине. Первое место заняла команда Краснооктябрьского района, второе и третье — Среднеахтубинского и Городищенского районов.

Помимо спортивных состязаний для школьников проводились занятия с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.

Отметим, этим летом в загородных лагерях региона побывали 166 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Специалисты отмечают, что большинство детей, участвующих в таких сменах, становятся на путь исправления.