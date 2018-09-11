Ещё
В Волгоградской области завершился фестиваль «Марафон успеха»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области завершился фестиваль «Марафон успеха» 

АиФ Волгоград 18 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском детского лагере «Зелёная Волна» завершился спортивный фестиваль «Марафон успеха», приуроченный к 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних.
По данным пресс-службы областного комитета молодежной политики, в лагере отдыхали 90 ребят, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они участвовали в соревнованиях по мини-футболу, игре в дартс, перетягиванию каната, прыжкам и подтягиванию на перекладине. Первое место заняла команда Краснооктябрьского района, второе и третье — Среднеахтубинского и Городищенского районов.
Помимо спортивных состязаний для школьников проводились занятия с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.
Отметим, этим летом в загородных лагерях региона побывали 166 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. Специалисты отмечают, что большинство детей, участвующих в таких сменах, становятся на путь исправления.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области 6-летний ребенок утонул в выгребной яме Мама всех детей. Как глава благотворительного фонда помогает семьям В Волгограде открывается Детский клуб интеллектуального развития DA VINCI
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»38
Вещи, которые приносят беду6
Некрасивые знаменитости, покорившие весь мир14
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Анфиса Чехова сравнила себя с куклой для «утех»5
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение