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14 зауральцев заболели клещевым энцефалитом, а 17 — боррелиозом
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14 зауральцев заболели клещевым энцефалитом, а 17 — боррелиозом 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Среди заболевших клещевым вирусным энцефалитом есть дети
За прошедшую неделю в Курганской области от укусов клещей пострадали 132 человека, из них 58 — дети. По сравнению с прошлым годом кусать зауральцев клещи стали реже. С начала этого года в медицинские учреждения обратились 3674 человека, в 2017 году пострадали 3922 жителя области.
На территории Зауралья зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.
— 13 заболевших — взрослые жители Варгашинского, Кетовского, Каргапольского, Мокроусовского, Лебяжьевского, Далматовского, Шадринского районов и города Шадринска. Еще один — ребенок из Кургана, — сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.
17 взрослых жителей области заболели клещевым боррелиозом.
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