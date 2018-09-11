14 зауральцев заболели клещевым энцефалитом, а 17 — боррелиозом

Среди заболевших клещевым вирусным энцефалитом есть дети

За прошедшую неделю в Курганской области от укусов клещей пострадали 132 человека, из них 58 — дети. По сравнению с прошлым годом кусать зауральцев клещи стали реже. С начала этого года в медицинские учреждения обратились 3674 человека, в 2017 году пострадали 3922 жителя области.

На территории Зауралья зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

— 13 заболевших — взрослые жители Варгашинского, Кетовского, Каргапольского, Мокроусовского, Лебяжьевского, Далматовского, Шадринского районов и города Шадринска. Еще один — ребенок из Кургана, — сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

17 взрослых жителей области заболели клещевым боррелиозом.