Вопросы детского дорожно-транспортного травматизма обсудили в эфире «Милицейской волны»

В эфире программы «Прямой разговор» радиостанции «Милицейская волна» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Максим Белугин рассказал ведущему Роману Чупрову и радиослушателям об обеспечении безопасности детей на дорогах в новом учебном году.

Прежде всего, акцентировано внимание на вопросах правильной перевозки детей-пассажиров в транспортных средствах, так как по официальной статистике большая часть погибших детей в дорожно-транспортных происшествиях — это дети, которые пострадали в салоне транспортных средств. Слушателей проинформировали о профилактических мероприятиях, которые провели сотрудники Госавтоинспекции в августе, когда дети в основном возвращаются с отдыха домой и готовятся к школьному сезону. Основной упор в таких мероприятиях был направлен на профилактику среди водителей, которые перевозят детей с нарушениями требований Правил дорожного движения Российской Федерации.

Представитель Госавтоинспекции обратился к родителям — участникам дорожного движения и напомнил, что детей всегда необходимо пристегивать ремнями безопасности или использовать детские удерживающие устройства, которые бы позволили безопасно перевозить детей. Со стороны Госавтоинспекции совместно со школами проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых взрослым и детям разъясняются основные дорожные правила. К этой работе привлекаются и «родительские патрули» — заинтересованные в безопасности своих детей взрослые, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции либо с администрацией школ приходят перед началом уроков и контролируют, как дети исполняют те или иные вопросы, в том числе и правила дорожного движения.

Кроме того, остро стоит вопрос безопасности детей в темное время суток. По статистике, только один из десяти пострадавших детей в ДТП в темное время суток имеет световозвращающий элемент на одежде или на каких-то аксессуарах. Для решения этой задачи в рамках реализации федеральной целевой программы каждый год изготавливаются световозвращающие элементы и направляются в регионы для распространения среди дошкольников и младших школьников к 1 сентября. Дополнительно в рамках региональных программ изготавливают и распространяют световозвращатели также общественные деятели и коммерческие организации.

Однако многие дети, получив световозвращающий элемент, используют его короткий промежуток времени, а потом и вовсе забывают дома. В этой связи родителям необходимо обращать внимание, используют ли дети световозвращатели, особенно в сельской местности, где мало освещения улиц и дорог. Доказано, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Радиослушателей также проинформировали, что на официальном сайте российской Госавтоинспекции находится раздел «Паспорт дорожной безопасности». Паспорт отображает информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные план-схемы безопасных маршрутов движения. Использовать Паспорт могут педагоги и сотрудники Госавтоинспекции при подготовке мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в работе с детьми по разъяснению безопасных маршрутов движения и поведения детей на улицах и дорогах, формированию индивидуальных маршрутов движения детей.

В ходе интервью обращено внимание на безопасность детей-велосипедистов. Детям до 14 лет выезжать на велосипеде на дорогу категорически запрещено. Они должны передвигаться по велодорожкам или велопешеходным дорожкам, либо тротуарам с той скоростью, которая была бы безопасна для всех участников дорожного движения.

Также категорически запрещено ехать на велосипеде по пешеходному переходу. Здесь должен спешиться водитель, перевести на разрешающий сигнал светофора велосипед через пешеходный переход, потом опять сесть на велосипед и уже дальше двигаться. Особо отмечено, что при эксплуатации велосипедов или других технических средств нужно использовать защитную амуницию: шлем, налокотники, наколенники.

В заключение беседы Максим Белугин поблагодарил радиослушателей за внимание и напомнил, что каждый день необходимо объяснять детям основы дорожной безопасности, самим соблюдать Правила дорожного движения и быть примером для подрастающего поколения.

Программа «Прямой разговор» выходит в эфире радиостанции «Милицейская волна» по будням в 5:30, 12:30 и 18:30 по московскому времени.