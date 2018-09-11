10 звезд, которые стали отцами после 50-ти

По статистике в 70-х годах мужчины становились отцами примерно в 27 лет. В наше время все изменилось. Сейчас каждый десятый ребенок рождается от мужчины старше сорока лет, а каждый сотый от мужчины старше пятидесяти. Мы сделали подборку знаменитых пап, у которых дети появились уже в солидном возрасте.

в 64 года

Александр стал отцом в третий раз в 2014 году. Гражданская супруга, Марина, которая моложе музыканта на 31 год, родила сына Александра. По словам Градского, как отец он сегодня мало чем отличается от себя в молодости. Певец считает, что для маленького ребенка прежде всего важна мама, а отец будет необходим, когда он подрастет, начнет больше понимать и станет настоящим собеседником. А пока Саша подрастает, главная задача — это создать для него и для матери комфортную жизнь, поэтому, кроме няни, в доме Градского есть помощники по хозяйству.

в 55 лет Первый ребенок у Юрия Николаева родился в 18, а второй, когда певцу уже «стукнуло» 55. Но, как признается Юрий, эмоции те же: «желание бежать домой, целовать и обнимать». Игорь и его третья супруга, Юлия Проскурякова, долгое время мечтали о ребенке, и чудо произошло спустя 10 лет. В дочери папа души не чает, балует и признается, что наслаждается отцовством. Николаев не раз говорил о том, что маленькая Вероника сделала его по‑настоящему счастливым.

в 61 год Михаил живет со своей супругой с 1991 года. От прежних отношений у Жванецкого уже было двое детей и становиться родителями Наталья и Михаил не планировали. Однако спустя 4 года у пары появился сын Дмитрий. Сейчас молодому человеку 23 года, и родители им очень гордятся. Правда, по словам супруги, Мите приходилось нелегко: писатель-сатирик был всегда скуп на комплименты, так что критиковал чаще, чем хвалил. Но сам Дмитрий рассказывал, что ему с отцом никогда не было скучно, он мог так рассмешить, что от смеха можно было свалиться со стула.

59 лет Третий сын появился на свет, когда исполнителю роли Мастера в фильме «Мастер и Маргарита» было 59 лет. В первый раз Александр женился в 19 на актрисе и режиссере Ольге Наруцкой . У супругов родилась дочь Маша, но спустя 14 лет они расстались.

С третьей женой Ириной актер живет уже больше 20-ти лет. В 2003 году у пары родилась дочь Ксения, а спустя 11 лет — сын Василий. Это был долгожданный ребенок, «вымоленный у Бога». Сначала супруги новость о беременности скрывали, боялись с кем-то делиться совей радостью.

в 70 лет Четвертая жена Владимира Стеклова младше его на 36 лет. Как признавался актер, до встречи с ним Ирина долго не могла иметь детей, и вдруг случилось чудо. Сначала новость о беременности Ирины повергла актера в шок, а затем он понял, что нет ничего страшного в позднем отцовстве и он готов к рождению еще одного ребенка. На свет появилась маленькая Арина, а спустя 4 месяца после ее рождения актер стал еще и прадедушкой. У внука от дочери Агриппины Стекловой, 25-летнего Данилы, тоже родился ребенок.

в 78 лет Новость о том, что жена Эммануила Виторгана, Ирина, в 55 лет впервые стала матерью, самостоятельно выносив ребенка, для всех стала сенсацией. Сейчас поклонники внимательно наблюдают за тем, как подрастает Этель, а актер не перестает восхищаться малышкой, старается проводить с ней побольше времени и каждый раз спешит домой со съемок и выступлений.

Я должен сказать, что для меня появление этого ребенка, открыло целый новый мир. Вы можете не поверить, но именно ухаживая за Этель, я, кажется, наконец, в полной мере осознал, что такое быть отцом".из Интервью «7 дней»

в 70 лет Рената Ибрагимова называют многодетным отцом-героем. В начале прошлого года он стал отцом в восьмой раз! Светлана, которая младше певца на 40 лет, подарила певцу дочку Марьям. Роды проходили не в клинике, а в бане, пара заранее готовилась к рождению ребенка на специальных курсах, и счастливый отец сам перерезал пуповину.

в 63 года

Создатель и руководитель киножурнала «Ералаш» — отец троих детей. Двое старших давно уже выросли и сами стали родителями, а в 2012 году, во втором браке у Бориса и Анны Панасенко родилась дочь Василиса. К сожалению, создать крепкую семью со второй супругой не получилось, и какое-то время после развода Грачевский даже не мог видеться с дочерью. Сейчас конфликт улажен, Грачевский регулярно навещает любимую дочку и называет ее «своим счастьем».

В 71 год Супруга Олега Табакова, актриса Марина Зудина вспоминала, что она дарила мужу «самые оригинальные подарки». К 60-летнему юбилею артиста она родила сына Павла, а к семидесятилетию хотела подарить дочь, но Маша родилась чуть позже, когда актеру исполнился 71 год.

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Фото: Persona Stars, Instagram, Facebook