Ещё
Воронежцев просят помочь 3-летнему Ярославу, которому нужна пересадка почки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцев просят помочь 3-летнему Ярославу, которому нужна пересадка почки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
3-летнему Ярославу Степанову нужна помощь в пересадке почки — у мальчика обнаружили почечную недостаточность четвертой стадии.
Ребенку необходима пересадка почки. Саму операцию будут делать бесплатно в Москве, но на сопутствующие лекарства требуется 3,9 миллиона рублей. Родители мальчика объявили сбор средств в соцсетях, и уже смогли собрать около половины необходимой суммы.
«Мы ощущаем вашу колоссальную поддержку каждую секунду, и нам до сих пор не верится, что такое возможно. Вы дарите нам надежду», — благодарят родители неравнодушных людей.
Как помочь Ярославу, можно узнать здесь.
АиФ: последние новости
Гулять час в день и отдых без телефона. Врач о том, как ребенку не болеть В Липецкой области девушкам, родившим первого ребенка, дадут 85 тыс рублей Как в Курске отметят День отца?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»51
Вещи, которые приносят беду7
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова3
Некрасивые знаменитости, покорившие весь мир15
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение