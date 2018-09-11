Воронежцев просят помочь 3-летнему Ярославу, которому нужна пересадка почки

3-летнему Ярославу Степанову нужна помощь в пересадке почки — у мальчика обнаружили почечную недостаточность четвертой стадии.

Ребенку необходима пересадка почки. Саму операцию будут делать бесплатно в Москве, но на сопутствующие лекарства требуется 3,9 миллиона рублей. Родители мальчика объявили сбор средств в соцсетях, и уже смогли собрать около половины необходимой суммы.

«Мы ощущаем вашу колоссальную поддержку каждую секунду, и нам до сих пор не верится, что такое возможно. Вы дарите нам надежду», — благодарят родители неравнодушных людей.

Как помочь Ярославу, можно узнать здесь.