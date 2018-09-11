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Столбняк наступает: мальчик без прививки умирает в Киевской области от опасной болезни
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Столбняк наступает: мальчик без прививки умирает в Киевской области от опасной болезни 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается 10 сентября в сюжете ТСН.
11-летний ребенок проколол ногу ржавым гвоздем, теперь врачи борются за его жизнь. Правда, в ближайшие три недели они могут только следить за показателями пациента на мониторах. По словам медиков, сейчас единственный способ спасти ребенка — дать время организму побороть нейротоксин.
Родители мальчика не прививали от столбняка ни одного из трех своих детей. В результате старший сын серьезно заболел.
По информации Минздрава, это далеко не единичный случай в стране. Так, в прошлом году провакцинировалась лишь половина тех, кому положено, за семь месяцев этого года — чуть больше 30%.
Напомним, 18 августа государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила 75 препаратов, из которых 50 произведены в Российской Федерации. Среди запрещенных лекарств есть и российские вакцины — от столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка.
Ухудшает положение в стране и ситуация с эпидемией кори. По данным Всемирной организации здравоохранения, в первой половине 2018 года этим заболеванием заразились более 41 тыс. человек, 37 из которых ушли из жизни.
Ранее украинцев признали самой больной нацией в Европе. В рейтинге здоровья от Всемирной организации здравоохранения Украина находится на 97-м месте из 156.
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