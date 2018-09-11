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Трагедий с детьми на физкультуре в Омске можно было избежать
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Трагедий с детьми на физкультуре в Омске можно было избежать 

Омск Здесь 40 минут назад
Фото: Омск Здесь
По мнению замминистра здравоохранения Омской области Ольги Богдановой, случаи внезапной гибели детей во время занятий спортом происходили из-за непонимания серьёзности ситуации родителями. Сегодня в городском пресс-клубе говорили о необходимости комплексного медицинского обследования детей перед поступлением в спортивную секцию.
После вступления в силу приказа федерального Минздрава об обязательном обследовании у медиков прибавилось работы, ведь помимо основной нагрузки им приходится проводить более 60 тысяч дополнительных обследований в год — именно столько детей в Омске занимаются спортом. Много негатива поступает и со стороны родителей, которые возмущены необходимостью посещения нескольких врачей. Если же врач не даёт допуск к занятиям спортом, дело может дойти и до скандала.
— Отказы о выдаче допуска к спортивным занятиям бывают в среднем 3-4 раза в месяц, — говорит главный врач Врачебно-физкультурного диспансера Михаил Возлюбленный. — Чаще всего детям запрещаются физические нагрузки из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Михаил Возлюбленный, Ольга Богданова, Камиль Мингаиров
Главврач отметил, что нередко во время прохождения узких специалистов выявляют патологии, требующие дополнительного обследования. В этих случаях нужны консультации медиков, лечение, но не всегда при этом дорога к спорту оказывается закрытой. Чаще всего спортивный врач рекомендует сменить вид спорта или уменьшить объём физической нагрузки. И это оправдано, несколько трагедий, произошедших с детьми два года назад во время занятий спортом, могли бы не случиться, если бы родители были внимательны к их здоровью. Они не обследовали детей или даже умолчали об их проблемах со здоровьем. Иногда родители готовы на всё, чтобы сделать из своего ребёнка спортсмена, не думая о последствиях и ругая врачей за поставленные диагнозы и бездумно нагружая детей физической нагрузкой. Это и привело к трагическим смертям во время занятий спортом.
— Медики, как и представители некоторых других профессий — лётчики, капитаны, парашютисты, суеверны, потому о пользе введения комплексного обследования боюсь говорить. Но я отмечу, слава богу, серьёзных проблем со здоровьем у деток, занимающихся спортом, последние два года мы не видим. Я уверена, что этот факт непосредственно связан с жесточайшим отбором, который проводится по результатам комплексного медицинского обследования детей. И, если своими действиями мы сохраним хотя бы одну жизнь ребёнка, то окупим все наши усилия и затраты, — говорит заместитель министра здравоохранения региона Ольга Богданова.
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