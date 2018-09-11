Полицейские напомнили подросткам Текстильщиков о правилах поведения на улице

Профилактическую беседу с подростками о правилах поведения на улицах столицы провел командир отдельной роты ППСП ОМВД района Текстильщики Денис Буянов в ходе патрулирования территории детской городской поликлиники на Саратовской улице.

— Полицейский разъяснил подрастающему поколению, какие опасности могут подстерегать их в большом городе, как их избежать и как правильно реагировать в случае неприятности, — сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО. — Также детям напомнили о том, что по законам РФ они несут ответственность за свои противоправные деяния.

В частности, подросткам не стоит появляться в позднее время на улицах, особенно с учетом уменьшения светового дня, а малышам — гулять во дворах без сопровождения старших. В то же время родителям стоит контролировать времяпрепровождение ребенка-подростка на улице.

Дети с интересом слушали полезную информацию, некоторые — задавали вопросы, а капитан полиции Денис Буянов с готовностью отвечал на них и давал необходимые разъяснения.