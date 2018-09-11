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В ЦАО открылся детский технопарк «Вертикальный взлет»
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В ЦАО открылся детский технопарк «Вертикальный взлет» 

CHIPS journal 12 минут назад
Фото: CHIPS journal
В Таганском районе Москвы 6 сентября открылся 14 детский технопарк — центр дополнительного образования, где дети и подростки от 8 до 18 лет смогут получить современные знания в области промышленного дизайна, информационных технологий или виртуальной и дополненной реальности.
Технопарк — совместный проект правительства Москвы и различных организаций. «Вертикальный взлет» — первый парк, появившийся на базе коммерческого предприятия. Здесь детям дадут современную профессию, а старших выпускников курсов трудоустроят в компании к индустриальным партнерам — в организации, с которыми парк сотрудничает на постоянной основе.
Стоимость обучения — от 5750 рублей в месяц за одно занятие в неделю. Детям из многодетных семей предоставляются скидки. Дети младшего школьного возраста смогут попробовать свои силы в разных областях знаний, а те, кто уже определился в выборе, получат возможность включиться в двухгодичный курс, по результатам которого ученики получат диплом и рекомендации.
Среди профессий, которые могут получить студенты курса:
проектировщик умной среды; цифровой портной; проектировщик путешествий дополненной реальности; проводник в виртуальном магазине; онлайн-педагог; моушн-дизайнер; кибертехник умных сред; проектировщик дирижаблей.
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