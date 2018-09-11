В ЦАО открылся детский технопарк «Вертикальный взлет»

В Таганском районе Москвы 6 сентября открылся 14 детский технопарк — центр дополнительного образования, где дети и подростки от 8 до 18 лет смогут получить современные знания в области промышленного дизайна, информационных технологий или виртуальной и дополненной реальности.

Технопарк — совместный проект правительства Москвы и различных организаций. «Вертикальный взлет» — первый парк, появившийся на базе коммерческого предприятия. Здесь детям дадут современную профессию, а старших выпускников курсов трудоустроят в компании к индустриальным партнерам — в организации, с которыми парк сотрудничает на постоянной основе.

Стоимость обучения — от 5750 рублей в месяц за одно занятие в неделю. Детям из многодетных семей предоставляются скидки. Дети младшего школьного возраста смогут попробовать свои силы в разных областях знаний, а те, кто уже определился в выборе, получат возможность включиться в двухгодичный курс, по результатам которого ученики получат диплом и рекомендации.

Среди профессий, которые могут получить студенты курса:

проектировщик умной среды; цифровой портной; проектировщик путешествий дополненной реальности; проводник в виртуальном магазине; онлайн-педагог; моушн-дизайнер; кибертехник умных сред; проектировщик дирижаблей.