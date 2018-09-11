Руководителей Североонежского детского дома обвинили в хищении денег

В Плесецком районе будут судить директора Североонежского детского дома Анну Зубкову и ее заместителя по учебно-воспитательной работе Анну Серову Прокуратура обвинила их в хищении денег, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемые устроили в детский дом на должность водителя с обязанностями механика мужа Серовой. Хотя он не выполнял эти обязанности, он все равно получал зарплату с февраля 2014 года по сентябрь 2017 года. Таким образом ему начислили 775 328 рублей. Эти деньги Серова и Зубкова забирали себе.

Сейчас временно исполняющий обязанности директора Североонежского детского дома — Наталья Харкевич. Сейчас там открыта вакансия на водителя автобуса за 16 тысяч рублей в месяц.

В 2012 году на территории заброшенной стройки нашли тело 15-летней Кристины Кудряшовой, воспитанницы Североонежского детского дома. Тогда уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ольга Смирнова отметила недостаточную работу с девочкой администрации детского дома и психологов.

В 2016 году директор центра культуры в Рочегде устроила на работу своего сына, который жил в другом регионе. Зарплату она получала за него — за год около 95 000 рублей.