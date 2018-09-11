В Североонежске директора детдома подозревают в хищении госденег

Директора Североонежского детского дома и её заместителя обвиняют в хищении средств.

Обоих подозревают в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путём обмана.

По версии прокуратуры, обвиняемые оформили в ГБУ АО «Североонежский детский дом» на должность водителя супруга заместителя директора, который должен был работать ещё и механиком. Выяснилось, что в этйо должности он не работал, но с февраля 2014 года по сентябрь 2017 года получал заработную плату.

Ущерб оценивают в 775 тыс. рублей. Уголовное дело сейчас направлено в Плесецкий районный суд.

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