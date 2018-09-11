Детский лагерь в Кузбассе продают за 148,5 млн рублей

В Кемеровской области выставлен на продажу «Губернский детский санаторно-оздоровительный лагерь им. 60-летия Кузбасса». Стартовая цена на аукционе установлена в размере 148,5 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем аукционе сообщил его организатор Дмитрий Кудрявцев . Торги пройдут в рамках процедуры конкурсного производства в новокузнецком ООО «Губернский детский санаторно-оздоровительный лагерь им. 60-летия Кузбасса», которая была введена в 2016 году. В составе единого лота выделены объекты оздоровительного лагеря «Солнечное» общей площадью 5,8 тыс. кв. м. Он расположен в поселке Ашмарино Новокузнецкого района.

Согласно сообщению об аукционе, заявки для участия в нем начали принимать вчера. Завершится эта процедура 15 октября. Аукцион назначен на 17 октября.

На специализированных сайтах о курортной деятельности указывается, что детский лагерь «Губернский детский санаторно-оздоровительный лагерь им. 60-летия Кузбасса» в Ашмарино был открыт по инициативе тогда губернатора Амана Тулеева для детей с ослабленным здоровьем. Он был создан на базе детского оздоровительного комплекса Западно-Сибирского металлургического комбината . Профиль лагеря — лечение больных детей с заболеваниями лор-органов и дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и др.

Фото: сайт спортивно-оздоровительного центра «Ашмарино»