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Соцсети: бездомный пёс покусал детей в центре Кисловодска
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Соцсети: бездомный пёс покусал детей в центре Кисловодска 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Собака покусала детей в центре Кисловодска, сообщили очевидцы в Instagram.
Горожанка рассказала, что первого ребёнка укусили возле магазина «Центральный», и его крики было слышно даже в здании напротив. Спустя 15 минут, по её словам, собака напала на новую жертву.
«Малыш ехал на самокате, и его собака укусила за лицо и руку. Был сильный крик, вызвали «скорую», и родители с малышом уехали в больницу», — рассказала местная жительница.
Бездомные собаки не впервые беспокоят жителей Кисловодска. Ранее мы писали о стае бродячих псов в спальном районе возле детского сада. Местные жители разделились на два лагеря: одни считают, что собак нужно ликвидировать, а другие предлагают стерилизовать их и отправить в приют для животных.
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Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 10 Сен 2018 в 12:33 PDT
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