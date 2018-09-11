Соцсети: бездомный пёс покусал детей в центре Кисловодска

Собака покусала детей в центре Кисловодска, сообщили очевидцы в Instagram.

Горожанка рассказала, что первого ребёнка укусили возле магазина «Центральный», и его крики было слышно даже в здании напротив. Спустя 15 минут, по её словам, собака напала на новую жертву.

«Малыш ехал на самокате, и его собака укусила за лицо и руку. Был сильный крик, вызвали «скорую», и родители с малышом уехали в больницу», — рассказала местная жительница.

Бездомные собаки не впервые беспокоят жителей Кисловодска. Ранее мы писали о стае бродячих псов в спальном районе возле детского сада. Местные жители разделились на два лагеря: одни считают, что собак нужно ликвидировать, а другие предлагают стерилизовать их и отправить в приют для животных.

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Публикация от Кисловодск (@tipich_kislovodsk) 10 Сен 2018 в 12:33 PDT