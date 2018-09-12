В Кисловодске начали отлавливать бездомных собак

Бродячих собак начали отлавливать 11 сентября в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Городские власти заключили прямой договор с подрядчиком, который начнёт работу по отлову бездомных животных с Курортного бульвара и прилегающих к нему территорий. Позже пройдёт аукцион на отлов и содержание животных. Его проведут до конца года.

Бюджет города-курорта позволяет потратить на отлов бездомных животных около миллиона рублей. В администрации объяснили, что предыдущие три аукциона признаны недействительными, потому что на них не поступило ни одной заявки. Когда победитель аукциона будет известен, он начнёт принимать заявки от населения на Куйбышева, 55.

В Кисловодске разрабатывают проект новых правил благоустройства территорий и обеспечения порядка. Эксперты предложили штрафовать за выбрасывание домашних кошек и собак на улицу. Возможно, вскоре недобросовестные заводчики, плохо ухаживающие за своими животными, понесут административную ответственность. Такой подход необходим, в первую очередь, для того, чтобы уменьшить количество бездомных животных на улицах без радикальных мер.