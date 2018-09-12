В Волгограде нашли мальчика, похищенного цыганкой 11 лет назад

В пятнадцать лет он не умеет ни писать, ни читать, да и по-русски говорит с трудом. История из Волгограда, где полиция обнаружила подростка-маугли. Зовут Костя. Живет он на окраине города в цыганской общине. И, что самое интересное, не по своей воле. Уже сейчас известно, что ребенка похитили, причем, очень давно — 11 лет назад. Все это время он помнил родной Омск и родную мать. Однако ворошить былое в цыганской семье было не принято, хотя ребенка не обижали и вроде бы по-своему заботились.

С другой стороны этой драмы — мать, которая потеряла сына в 2007 году. Четырехлетний мальчик пропал во время переезда. Причем, женщина догадывалась, кто увез ребенка, вот только не знала — куда.

Цыганку, что украла ребенка, задержала волгоградская полиция. В ближайшее время будет определена ее степень вины. На поиски родной матери теперь уже подростка понадобились сутки. Вот только есть большие сомнения, что у этой истории будет хэппи-энд.

"В нем течет цыганская кровь, поэтому я имею на него полное право!" — одна из причин, почему мама Наташа перевезла ребенка от мамы родной. «Костя не против, никто не против. Это же мои дети, а про нее мы вообще забыли, что она есть на свете», — говорит Наталья Оглы.

Цыганская «санта-барбара» началась в Омске. Будучи женатым и с двумя детьми, муж Натальи завел любовницу. Она забеременела, родился Костя. Видимо, так обрадовались, что вообще стали жить все вместе. Счастье длилось недолго: в 2007 году отец многонационального семейства умер. Какое-то время жена вместе с любовницей и детьми продолжали жить под одной крышей. Потом Марине — так зовут биологическую мать мальчика — дали квартиру. Но вот сына, по словам Натальи, она не забрала.

"Она знала, что мы переехали в другую квартиру, она мне звонила, но всегда навеселе. Я говорила: «На, Костя, поговори с мамой». А он не хотел с ней разговаривать. Она знала, где мы живем, но ни разу не приехала", — подчеркивает Наталья.

В 2010-м табор уходит в Волгоград. Вместе с Костей. Биологической матери об этом не сказали ни слова.

Вот так выглядит комната Кости в цыганской семье. Вроде, ничего примечательного, кроме одного: никаких школьных принадлежностей. У подростка вообще нет никаких доказательств, что он существует. «Никаких документов у него не имеется, учебное заведение он не посещает и не стоит на учете в медицинских учреждениях», — говорит старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Юлия Божескова.

В свои 15 лет он толком не умеет ни читать, ни писать. Цыганская семья расставила приоритеты: в школу Костю не повели, зато отдали в кружок игры на гитаре. Все-таки полностью скрыть от внешнего мира не получилось. В музыкальной школе он завел друга — сына Инны Чайченко. Она и забила тревогу и обратилась в полицию. «Он подходил к маме Наташе и спрашивал, почему он не ходит в школу. Она говорила, что они часто переезжают, документы утеряны, а, чтобы их восстановить, нужны деньги. Вот поэтому он в школу не ходит», — рассказывает Инна.

У Инны Костя попросил помощи. По ее словам, он не знал, где его родная мама. Начать поиски сам не мог, так как ни телефона, ни доступа к Интернету у него не было.

Именно в Сети Инна нашла объявление о том, что Костю в Омске ищет биологическая мать. Датировано 2007 годом. Этим сообщением в Интернете поиски ограничились. Она по-прежнему живет в Омске. «Женщина пояснила, что в 2007 году мальчик пропал. Она отлучилась из дома, а когда вернулась, ребенка она не обнаружила. Ее знакомые убедили, что в полицию обращаться с целью розыска не следует, результатов это не даст, потому как возможно родственники ее супруга вывезли ребенка за границу», — сообщила Алена Украинская, сотрудник пресс-службы УМВД России по Омской области. Сам Костя тоже зарегистрирован в Омске в том же доме.

— Хотели бы от вас услышать, как случилось, что у вас сына украли?

— Это моя проблема. Без комментариев.

На контакт с журналистами не идет, общается только с полицейскими. Омская мама утверждает, что Костю все-таки украли. Цыганская мама Наташа говорит, что от мальчика родная мать отказалась, а она его спасла. В общем, настоящий детектив. На чьей стороне правда сейчас разбираются органы опеки и следователи. Но пока Костя находится в Волгограде под наблюдением врачей.