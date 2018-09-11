В Волгограде нашли похищенного цыганами «Маугли» из Омска

Цыганка, сделавшая из мальчика «Маугли» задержана и дает показания

Волгограде нашелся мальчик, украденный 11 лет назад из Омска. Все это время ребенок скитался по съемным квартирам с цыганской семьей, а его настоящая мать занималась поиском. Найти мальчика помог счастливый случай. 15-летний подросток, который ни дня не учился в школе, не умеет читать и писать, рассказал свою историю волгоградке. Женщина тут же отправилась в районное РОВД

15-летний мальчик Костя обратился к маме своего приятеля, с которым в Волгограде ходит заниматься гитарой, с просьбой временно пожить в их семьей. Просьба показалась Ольге Чайченко странной, и она решила узнать, в чем дело. То, что удалось выяснить женщине, заставило ее тут же обратиться в полицию.

— Вчера, 10 сентября, в районный отдел полиции обратилась местная жительница, которая привела с собой 15-летнего подростка, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Со слов женщины, которая ссылается на рассказ мальчика, семья, в которой он проживает, ему не родная. Подросток утверждает, что в малолетнем возрасте его вывезли из Омска, и теперь не дают общаться с родной матерью.

Выслушав волгоградку, полицейские тут же отправились по адресу, указанному мальчиком. Дверь им открыла цыганка.

— В съемной квартире в Тракторозаводском районе ребенок проживал вместе с 50-летней женщиной и двумя ее детьми, — говорят полицейские. — Женщина призналась сотрудникам полиции, что не является матерью этого ребенка, и несколько лет назад забрала его у жительницы Омска.

Со слов цыганки, в Волгоград она перебралась около десяти лет назад. Жили все время на съемных квартирах: то в Кировском, то в Тракторозаводском районах. Дети женщины учились в школе, а вот украденный мальчишка — нет. У подростка, не умеющего ни читать, ни писать, нет ничего кроме свидетельства о рождении. В графе «Отец» стоит прочерк — и это отдельная история.

В апреле 2015 года, то есть спустя восемь лет после исчезновения сына, жительница Омска обратилась в программу «Пусть говорят». Женщина говорит, что ее запугивали и ей страшно за судьбу мальчика.

V1.ru публикует это письмо:

— В 2003 году я родила мальчика от цыгана. Он был женат, у него было двое детей. Его жена, дети и я с нашим сыном жили вместе в моей квартире, которая досталась мне после смерти родителей. Дом наш пошел под снос и мне дали квартиру в другом районе. Мужчина, от которого у меня ребенок, скончался от цирроза печени, и я осталась одна с его женой и детьми. Когда нас начали переселять, она пропала в неизвестном направлении вместе с моим сыном Константином Костенко . Это было в 2007 году. Прошу, помогите мне найти их. Бюсь, что сыну сделают поддельный паспорт и я его никогда не найду. Что могло с ним стать, неизвестно. Эти люди занимались продажей наркотиков, и что с моим ребенком, мне не известно. Меня запугали, угрожали жизни моей и моего сына. Вся наша семья была запугана. Жизни Кости тоже угрожала опасность.

Во время дачи показаний 50-летняя цыганка обмолвилась, что за ребенка отдала его матери половину дома. Сейчас оперативники разбираются в этой запутанной истории. Сам мальчик на время помещен в больницу.