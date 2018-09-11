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Итоги акции ГИБДД «Безопасный двор»
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Итоги акции ГИБДД «Безопасный двор» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
В Зеленограде, в ходе проведения профилактического рейда «Снова в школу», сотрудники ГИБДД совместно с ГАУК города Москвы КЦ Зеленоград клуб Силуэт провели мероприятие «Праздник двора»
Целью мероприятия было восстановление навыков у несовершеннолетних детей, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах.
7 сентября на детской площадке, где собрались ребята в возрасте от 4 до 16 лет, инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД провела акцию «Безопасный двор». Она помогла детям вспомнить правила безопасного поведения на дороге, рассказала, как нужно вести себя у проезжей части и на самой дороге. Все ребята от мала до велика с увлечением отгадывали загадки и показывали свои знания.
Также инспектор ГИБДД призвала родителей-водителей быть внимательными вблизи детских площадок и при движении вдоль подъездов жилых домов, где из-за припаркованных автомашин легко не заметить велосипедистов или маленьких пешеходов.
В завершении мероприятия все ребята получили световозвращающий элемент от Госавтоинспекции, а родителям были вручены листовки-памятки о соблюдении безопасности на дороге.
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