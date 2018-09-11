В Твери на территории школы №25 детская площадка была в аварийном состоянии 

Прокуратура Пролетарского района Твери проверила состояние детской площадки, расположенной на территории школы №25, и осталась недовольна результатами проверки: выявлены нарушения закона об охране здоровья несовершеннолетних.
Пол факту, детская игровая площадка находится в аварийном состоянии: игровые конструкции утратили прочность и устойчивость, потому что одна из несущих балок, удерживающих конструкцию, пришла в негодность и требует ремонта.
Поскольку детская игровая площадка находится на балансе администрации Пролетарского района г. Твери, полномочия по ее содержанию и ответственность за техническое состояние площадки несет администрация. В связи с этим заместитель прокурора района в адрес главы администрации Пролетарского района вынес представление об устранении нарушений.
В итоге игровые конструкции на детской площадке отремонтировали.