В Твери на территории школы №25 детская площадка была в аварийном состоянии

Прокуратура Пролетарского района Твери проверила состояние детской площадки, расположенной на территории школы №25, и осталась недовольна результатами проверки: выявлены нарушения закона об охране здоровья несовершеннолетних.

Пол факту, детская игровая площадка находится в аварийном состоянии: игровые конструкции утратили прочность и устойчивость, потому что одна из несущих балок, удерживающих конструкцию, пришла в негодность и требует ремонта.

Поскольку детская игровая площадка находится на балансе администрации Пролетарского района г. Твери, полномочия по ее содержанию и ответственность за техническое состояние площадки несет администрация. В связи с этим заместитель прокурора района в адрес главы администрации Пролетарского района вынес представление об устранении нарушений.

В итоге игровые конструкции на детской площадке отремонтировали.