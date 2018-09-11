Сложные характеры и злоупотребление алкоголем. В Перми выяснили, из-за чего распадаются семьи

Большинство разводящихся пар вступали в брак по любви

В большинстве случаев ссоры в пермских семьях и разводы происходят из-за того, что супруги не сошлись характерами или один из них злоупотребляет алкоголем. К такому выводу пришли в организации «Многодетные Пермского края», опросив в социальных сетях 506 человек.

Половина опрошенных уже в разводе, остальные — в процессе или испытывают трудности в браке, и допускают, что могут расстаться со второй половиной. 80% из них вышли замуж или женились по любви, 11% — из-за беременности, остальные вступили в брак по другим причинам, в том числе и руководствуясь расчетом. Больше 60% участников опроса выросли в полных семьях.

— Как показал опрос, в 37% случаев причина ссор и разводов — несовместимость характеров, в 28% — злоупотребление алкоголем, в 12% — новая любовь в жизни одного из супругов, в 10% — насилие одного из членов семьи над другими, — рассказали в общественной организации. — Игровая и наркотическая зависимости, а также финансовые проблемы гораздо реже провоцировали ссоры и разводы.

Больше 77% опрошенных справляются с семейными трудностями сами, не обращаясь ни к кому за помощью. 9% пользовались советами родственников и друзей, столько же — психологов. При этом в профессиональной консультации нуждаются 29%, в финансовой поддержке — 24%, в понимании близких — 19%, консультации юриста — 13%. Еще 8% предпочли бы, чтобы их родные не вмешивались в их отношения.

У 46% опрошенных на момент развода или серьезного конфликта было трое детей, у 25% — двое, у 18% — один ребенок. Около 10% семей распались или были близки к этому, когда в них воспитывалось четверо и более детей. В 85% случаев после расторжения брака дети остались жить с мамой, в остальных случаях их воспитанием занялись отцы или другие родственники, некоторые пары разделили детей между собой. В 66% случаев сыновья и дочери разведенных пар имеют возможность общаться и с матерью, и с отцом.

52% опрошенных не получают алименты от бывших супругов. 37% разведенных пар в сложных отношениях, 28% не общаются, 23% заставляют себя контактировать друг с другом ради детей, остальные расстались друзьями.

Опрос был частью проекта «С детьми не разводятся», который финансирует Фонд президентских грантов. Во время него «Многодетные Пермского края» собрали рисунки детей, переживших развод, и изучили, как на ребятах сказывается расставание родителей, а также провели больше пятидесяти бесплатных консультаций для семей на грани распада и после него. О том, как минимизировать последствия развода 59.ru ранее рассказывала психолог проекта «С детьми не разводятся» Мария Шапошникова.