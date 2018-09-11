Обращения к медикам из-за выброса в Армянске снижаются — Минздрав

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Минздрав Республики не зафиксировал за последние двое суток обращений жителей Армянска и села Перекоп в медучреждения, связанных с воздействием внешней среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, тенденция к снижению подобных обращений сохраняется — за прошедшие два дня медпомощь понадобилась 13 крымчанам. В результате профилактических медосмотров в Перекопе врачи осмотрели 154 человека.

"Провели лабораторные исследования, ждем их результаты. Но в основном были обнаружены только хронические заболевания, которые у граждан уже были. Жители получили по ним консультации специалистов. Острых проявлений в связи с воздействием окружающей среды на данный момент практически не было", — отметил министр здравоохранения Республики Александр Голенко

Он сообщил, что 458 родителей и детей в настоящее время находятся в санаторно-курортных учреждениях Минздрава, в том числе 204 взрослых и 254 ребенка. Так, 8 сентября в Алупку с профилактической целью в детский костно-туберкулезный санаторий имени А. А. Боброва было направлено 25 человек, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «бронхиальная астма». 10 сентября в госпиталь для планового лечения отправлен 21 ветеран труда.

В пресс-службе напомнили, что специальная комиссия представителей Минздрава и врачей из Симферополя держит ситуацию под постоянным контролем, проводит мониторинг состояния матерей с детьми. По итогам выезда комиссии в санатории «Бригантина», «Смена» и «Здравница» специалисты резюмировали, что дети с родителями располагаются в комфортных условиях, под постоянным наблюдением персонала, «обращения к врачам — единичные, создана благоприятная среда».

"Для мам с грудными детьми стараются находить индивидуальные номера", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что детей с родителями разместили в пяти санаториях, подведомственных Минздраву: ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями „Чайка“ имени Гелиловичей, „Бригантина“, „Здравница“, „Орленок“ и „Смена“.

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода „Крымский титан“ . Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. В настоящее время работа завода приостановлена.