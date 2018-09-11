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В Текстильщиках помогли подготовиться к школе более 70 первоклассникам из многодетных семей
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В Текстильщиках помогли подготовиться к школе более 70 первоклассникам из многодетных семей 

Префектура Юго-Восточного административного округа 34 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Портфели к учебному году получили в подарок 72 первоклассника из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.
— Собрать ребенка в школу очень нелегко, особенно многодетным, неполным семьям, а также семьям, где растут дети-инвалиды, — отметила руководитель общественной организации «Наши дети», мама восьмерых детей Ирина Боровова. — Приятно, что в этом году многие коллективы откликнулись на наш призыв и помогли приобрести для них все необходимое.
Так, врачи стоматологической поликлиники № 34 закупили для первоклассников портфели, туристическое агентство — канцелярские принадлежности. Представители благотворительного фонда «Люблю жизнь», детской библиотеки № 128 имени М. А. Шолохова и других организаций провели для ребят конкурсы и мастер-классы.
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