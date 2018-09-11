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Таганский детский парк Москвы приглашает посетить пять знаковых мест на своей территории
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Таганский детский парк Москвы приглашает посетить пять знаковых мест на своей территории 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Таганский детский парк Москвы приглашает детей и их родителей посетить пять знаковых мест на своей территории. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».
"После реконструкции в 2017 году на территории Таганского детского парка появились новые современные объекты инфраструктуры, которые понравятся юным посетителям, а также их родителям", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для удобства гостей парка здесь подготовили рейтинг из пяти самых интересных мест, которые нужно обязательно посетить в парке.
Игровые и спортивные площадки
Одним из популярных у посетителей с детьми мест стала детская площадка с водными аттракционами. «Здесь можно проводить эксперименты с водой и наглядно изучать простейшие законы физики», — уточнили в дирекции.
На территории парка также есть детские площадки для любого возраста. Для детей до трех лет — с большой песочницей, пружинными качалками и безопасными качелями, для детей от трех до шести лет — с горками, качелями и каруселью, а для детей от шести лет — с несколькими видами качелей. «На всех площадках есть травмобезопасное покрытие, отдельное внимание было уделено комфорту для детей с особенностями развития», — отметили в «Мосгорпарке».
А на спортивной площадке для любителей активного отдыха оборудовали зону воркаута. Площадка позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия.
Музыкальный фонтан
Еще одним центром притяжения для посетителей стал музыкальный фонтан на главной площади парка. Ежедневно при помощи более 40 струй воды фонтан создает картины под классическую музыку. «Зрелищное сочетание света, музыки и воды не оставляет равнодушными не только детей, но и взрослых», уточнил собеседник агентства.
В дирекции напомнили, что в парке также отреставрировали центральный вход, обновили покрытия пешеходных дорожек, высадили декоративные яблони и сделали зеленый «лабиринт» из лип.
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