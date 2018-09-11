День открытых дверей состоится в учебно-досуговом центре «Мастер»

В Учебно-досуговом центре «Мастер» 12 сентября проведут День открытых дверей для детей и подростков.

В рамках мероприятия ребятам расскажут о начале цикла бесплатных занятий по автомобильному делу, которые стартуют в учреждении.

Как сообщил руководитель центра Денис Акулов , детям и подросткам расскажут про программы курса. Ребят распределят по группам. Для них проведут вводный урок.

— В нашем центре можно будет пройти обучение по таким программам, как «Электрооборудование мототехники», «Автомобильное дело» и другим дисциплинам, — уточнил Денис Акулов.

День открытых дверей начнется в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 6. Вход на мероприятие свободный.