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День открытых дверей состоится в учебно-досуговом центре «Мастер»
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День открытых дверей состоится в учебно-досуговом центре «Мастер» 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Учебно-досуговом центре «Мастер» 12 сентября проведут День открытых дверей для детей и подростков.
В рамках мероприятия ребятам расскажут о начале цикла бесплатных занятий по автомобильному делу, которые стартуют в учреждении.
Как сообщил руководитель центра Денис Акулов, детям и подросткам расскажут про программы курса. Ребят распределят по группам. Для них проведут вводный урок.
— В нашем центре можно будет пройти обучение по таким программам, как «Электрооборудование мототехники», «Автомобильное дело» и другим дисциплинам, — уточнил Денис Акулов.
День открытых дверей начнется в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 6. Вход на мероприятие свободный.
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