СК по Оренбургской области: Семья погибшего мальчика — благополучная

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится проверка по факту смерти 5-летнего мальчика. 8 сентября ребенок был доставлен в Кваркенскую районную больницу с термическими ожогами тела 2 степени. На следующий день ребенок скончался.

По предварительным данным, накануне мальчик находился в гостях у своих родственников с мамой и младшей сестрой. Взрослые были заняты делами. Оставшись без внимания, ребенок играл со спичками. Сено загорелось, а мальчик получил термический ожог — около 90% тела.

Семья, в которой произошел несчастный случай, благополучная, сообщает пресс-служба регионального СК, — на учете в органах ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.