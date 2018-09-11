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СК по Оренбургской области: Семья погибшего мальчика — благополучная
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СК по Оренбургской области: Семья погибшего мальчика — благополучная 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области проводится проверка по факту смерти 5-летнего мальчика. 8 сентября ребенок был доставлен в Кваркенскую районную больницу с термическими ожогами тела 2 степени. На следующий день ребенок скончался.
По предварительным данным, накануне мальчик находился в гостях у своих родственников с мамой и младшей сестрой. Взрослые были заняты делами. Оставшись без внимания, ребенок играл со спичками. Сено загорелось, а мальчик получил термический ожог — около 90% тела.
Семья, в которой произошел несчастный случай, благополучная, сообщает пресс-служба регионального СК, — на учете в органах ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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