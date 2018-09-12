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В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
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В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
Волга Ньюс
+
ещё 3
1 час назад
Женский форум
Фото:
Самарская газета
Информация об имеющихся свободных местах по состоянию на 10 сентября размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе «Департамент информирует».
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