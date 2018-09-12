В Самаре распределят свободные места в детских садах

Малыши будут заниматься в группах со своими сверстниками

В пятницу, 14 сентября, детские сады областной столицы пополнятся новыми дошколятами. Об этом сообщили в городской мэрии.

— В этот день в образовательных учреждениях распределят места для детей, чьи родители подали заявку через интернет, — рассказали в администрации Самары.

Чиновники рекомендуют папам и мамам малышей перепроверить все данные, которые они указывали при оформлении электронного заявления. В случае обнаружения некорректной информации родителям необходимо внести коррективы через многофункциональный центр.

Также родители имеют право выбора предпочитаемых садов с учетом образовательных программ (не более пяти учреждений в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

О том, что ребенку предоставлено место в садике, специалисты сообщат по указанному в заявлении телефону. Родители должны письменно подтвердить своё согласие, обратившись непосредственно в садик.

Уже в этом году в Самаре и области планируют открыть ясельные группы на базе образовательных учреждений и шесть новых или капитально отремонтированных детсадов. Среди них — три дошкольных учреждения в Южном городе и один в Смышляевке. Однако самарцы всё чаще жалуются, что очередь в детские сады непрозрачная и не двигается.