Пять советов, чтобы школьник чувствовал себя счастливее

Не прошло и двух недель после начала учебного года, а у детей уже накопилась усталость и нежелание идти в школу! Многие из них бродят печальные, потерянные, мечтают подхватить простуду, чтобы остаться дома, а кое-кто стал вдруг капризничать или закатывать скандалы.

Конечно, некоторым детям удается сразу включиться в учебу и школьную жизнь, но для подавляющего большинства окончание каникул и начало девятимесячного учебного марафона — это стресс разной степени тяжести. И от того, насколько мягкими и комфортным будет первый месяц учебы, зависит то, насколько успешными окажутся остальные восемь.

Школьные и детские психологи утверждают, что есть несколько секретов, которые способны буквально возродить к жизни школьников, даже если хандра уже завладела ими.

Делитесь с ребенком своим позитивным настроем

К сожалению, нервозность в начале учебного года и негативное отношение к школе часто внушают ребенку сами родители. Проанализируйте, что и как вы говорите родственникам и друзьям по поводу начала учебного года. Очень часто родители буквально программируют своих детей на негативные ожидания и тревогу, поскольку сами они волнуются, и передают свое состояние всем вокруг, а детям в особенности.

— Первое, и самое важное для успешной подготовки и адаптации ребенка к школе (особенно в начальной школе и в пятом классе) — это вы сами, — говорит психолог Светлана Логинова . — Ваше состояние, ваш настрой, отношение к школе и переживания относительно школьной жизни ребенка. Без малейшего преувеличения скажу, что это самый важный момент, который обычно упускается родителями. Если сам родитель находится в возбужденном состоянии, в тревоге и опасениях перед предстоящими трудностями, то чего ждать от ребенка?

Постарайтесь настроиться сами на то, что все у вашего ребенка будет хорошо. Пропейте курс успокаивающих препаратов в конце концов! Чем вы можете реально помочь в этот период, так это созданием позитивного настроя каждый день перед школой.

Волшебные слова на каждый день

Есть несколько фраз, которые совершают настоящие чудеса, если их ласково говорить ребенку и, главное, самим искренне верить в них. Не надо стесняться произносить их всегда, когда ситуация кажется вам подходящей. Не думайте, что это само собой разумеется. Говорите их вслух, и вы увидите, как это работает! Вот эти несколько фраз..

«Ты в безопасности. Ты окружен любовью и заботой. Я всегда буду на твоей стороне». Этим вы даете ребенку ощущение защищенности, так необходимое ему. Это повышает его самооценку, помогает ему стать сильнее и ничего не бояться.

«Не сдавайся! Я тебе помогу!» Этим вы даете понять ребенку, что, если что-то у него не получается, то он не останется перед неразрешимой проблемой в одиночестве. Нужно искать другую стратегию, и в этом вы можете ему помочь. Важно именно помогать, находиться в диалоге, а не делать работу за него.

«Каждый супергерой когда-то был учеником». Вы можете выразить эту мысль другими словами, но важно, чтобы ребенок помнил, что трудности бывают у всех. Любой опыт, даже опыт негативный, может быть источником развития и будущего успеха. Расскажите, что не получалось у вас самих и как вы справились с этим. Напомните, что и он сам не умел раньше ездить на велосипеде или прыгать через скакалку. Научите его не падать духом и пробовать снова. А успех — дело наживное.

«Я верю в тебя!». Эта магическая фраза просто окрыляет! Она дает ощущение, что ваша сила сливается с его силой. Кстати, неплохо было бы говорить ее и взрослым. Она работает всегда, если произносить ее с искренним чувством и действительно верить.

Долой лишнюю нагрузку

Учеба не должна свалиться на вашего ребенка как многотонный камень. В умственном труде, так же как и в физическом, безотказно действует правило постепенного наращивания нагрузки. Поэтому не требуйте от сына или дочери сразу и отличного поведения, и выдающихся успехов в учебе, и посещения пары-тройки секций. Что касается последних, то их начало и вовсе стоит отложить до начала октября, а то и до первых осенних каникул. Кстати, школьные кружки именно так и начинают работу: не раньше второй половины сентября, а то и чуть позже, и это не случайно. Вот что говорит психолог Светлана Логинова.

«В период адаптации в первом, пятом и десятом классе ребенку приходится особенно трудно. Поэтому не стоит загружать его дополнительно новыми секциями. Лучше оставить лишь те, которые школьник давно знает. Если возможно, постарайтесь не менять в этот период жизненный уклад, например, переездом в другое жилье или переходом в другую школу, а также не меняйте резко отношение в семье к вашему подросшему ученику».

И последнее «Не»: не критикуйте своего ребенка, особенно при посторонних людях! Критика только усилит его проблемы.

Правильно распределяйте не только нагрузку, но и отдых. Вернувшемуся из школы сыну или дочери обязательно нужно давать время на передышку — и только потом предлагать взяться за уроки. Вплоть до того, что буквально выставлять чадо на улицу: пусть поносится, сбросит накопившуюся энергию, разомнет мышцы: после этого лучше будет заниматься. А вот телевизор и компьютер перед уроками исключайте: они ничуть не меньше нагружают внимание и занимают мозг, чем математика или чтение. Всегда оставляйте их на «после уроков» и прекращайте хотя бы за час до сна. Мозгу ребенка нужно время, чтобы перестроиться на ночной режим. При этом строго соблюдайте время отхода ко сну — не позднее десяти часов вечера, чтобы до утреннего подъема оставалось достаточно времени. Это относится не только к малышам, но и к подросткам. Им отдых нужен не меньше.

Дозируйте требования и поддерживайте школьника

Психологи считают, что повышенное число ошибок в сентябрьских домашних работах и резко испортившийся почерк у ребенка — не отклонение, а норма. Поэтому не придавайте этому такого уж большого значения! Требовательность, как и нагрузки, надо повышать очень плавно, в течение первых двух месяцев учебного года, да и то не стоит перебарщивать.

Поэтому постарайтесь если не забыть о своих требованиях и ожиданиях, то хотя бы не слишком задирать планку. Дайте ребенку понять, что вы начинаете учиться вместе с ним: подсказывайте какие-то ходы и решения при выполнении уроков, демонстрируйте, что знания, которые он вам показал, стали новыми и для вас тоже.

— Детям становится легче и понятней, если они получают поддержку родителей, и слышат от них, как родители сами справлялись со своими школьными трудностями, — говорит психолог, гештальт-терапевт Галина Зарипова. — Особенно это важно для старших школьников. Обсуждая возникающие трудности, ища пути решения, слыша друг друга, семья становится для ребенка местом, где можно взять передышку, в том числе, если нужно, даже злиться на учителя, признать его неправоту или бессмысленность требований. Держа руку на пульсе школы, родители дают и защиту, и навык решения конфликтов. От родителей тут требуется непростая работа. Понимание особенностей школьника, его интересов в сочетании с требованиями школы, балансирование между системными требованиями и индивидуальными особенностями школьника. Это трудно, но ведет к устойчивой учебной мотивации, желанию и стремлению делать столько, сколько по силам сейчас.

Золотые правила для родителей малышей

А вот что советует родителям младших школьников психолог Татьяна Колосова

Воспринимайте своего ребенка как человека, который может устать и имеет право чего-то не хотеть. Достаточно часто школа и родители предъявляют к ребенку постоянные требования, забывая о том, что младшие школьники еще дети. Во всем хороша золотая середина.

Будьте внимательны к своим детям. Наблюдайте за ними. Постарайтесь понять, как они думают, размышляют, что они чувствуют. Это поможет вам оптимизировать усилия. Может быть ваш ребенок лучше воспринимает на слух? Тогда учите с ним стихотворение, зачитывая его. Ваш ребенок очень подвижный? Может, стоит устные предметы сопровождать движением?

Избегайте любых оценок, оставьте это школьному учителю. Лучше найдите, за что похвалить. Не сравнивайте ребенка ни с кем, кроме него самого! Ваш ребенок имеет право быть самим собой, со своими способностями и возможностями, он не обязан быть на кого-то похожим. А слова «вот я в твои годы» — вообще признак старости. Вы же не собираетесь пока стареть?

Учитывайте зону ближайшего развития ребенка, а не зону «через пару лет». Родители часто задирают планку для ребенка. Чрезмерно завышенная планка может оказаться не по силам вашему малышу, он не справится, и, как следствие, потеряет интерес к учебе. И, наоборот, получая похвалы за маленькие шажки вперед, он продвинется куда быстрее.

Предложите ребенку поставить цель и обсудите с ним способы ее достижения. Цель должна быть конкретной, видимой, измеримой, довольно быстро достижимой и отвечающей потребностям ребенка. Цель может быть «Получить пять по математике» или «Правильно писать словарные слова», «Научиться делать 10 отжиманий» и т.д.

Помогите детям увидеть связь между усилиями, которые они прилагают, и результатами их труда. Поинтересуйтесь, что было трудно при выполнении, и что помогло справиться.

Обсуждайте с ребенком причины его побед и поражений, но не в критическом и назидательном духе. Это поможет в дальнейшем анализировать ситуации и находить пути решения.

Хвалите вашего ребенка! Обязательно делайте маленькие сюрпризы за его победы. Лучшим сюрпризом будет не вещь, а впечатления. Порадуйте своего ребенка вылазкой на природу, походом в интересное место, посещением развлекательного центра. Эти впечатления останутся с ним на гораздо большее время, чем очередная игрушка.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ