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Красноярские школьники с особенностями развития будут осваивать аэройогу
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Красноярские школьники с особенностями развития будут осваивать аэройогу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В одном из красноярских лицеев по программе «Доступная среда» открылся ресурсный центр, где смогут заниматься дети с особенностями развития. Диапазон тренировок и курсов оказался очень широким, сообщили в городской администрации.
«В новом учебном году за парты сели более 110 тысяч детей. Почти три тысячи из них — ученики с повышенными потребностями. Большинство особых школьников — с задержкой психического развития. Более 600 детей с тяжелыми нарушениями речи. Школы готовы обучать аутистов, детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, а также учеников со слабым зрением и слухом», — говорится в сообщении.
В рамках популярного сегодня инклюзивного образования дети смогут освоить робототехнику, легоконструирование, электротехнику и компьютерную графику. А в специально оборудованном спортзале они занимаются аэройогой и расслабляющей гимнастикой. В «особенных» классах с такими школьниками работают дефектологи, психологи и логопеды.
Кроме общеразвивающих тренингов, для детей с повышенными потребностями разработали программу «Школа жизни», которая позволит им самостоятельно вести быт: убираться в комнате, готовить пищу, заправлять постель.
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